مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي سالانه 10 درصد افزايش مي يابد

مهندس كامران حاج نصراللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه 12 درصد كشته شدگان تصادفات رانندگي در سال 81 را عابران پياده تشكيل داده اند ، اظهار داشت : 8 هزار عابر پياده طي سال 81 در تصادفات جاده اي جان خود را از دست داده اند كه 12 درصد از اين كشته شدگان معادل 1 هزار و756 نفر زير 10 سال سن داشته اند .

وي به عدم تناسب ظرفيت شبكه معابر همزمان با افزايش تعداد وسايل نقليه اشاره كرد وافزود : تعداد بالاي تصادفات ، استرس رانندگان و افزايش آلاينده ها 3 مشكل عمده اي است كه در بخش حمل و نقل با آن مواجه هستيم .

مهندس نصراللهي با بيان اينكه ايجاد ترافيك و كاهش سرعت در شبكه معابرموجب بروز استرس در رانندگان است و تصريح كرد : كندي سرعت در شبكه معابر شهر تهران موجب تاخيرهاي طولاني و در نتيجه بروز استرس در رانندگان مي شود .