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۲۳ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۲۱

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در گفتگو با "مهر "

مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي سالانه 10 درصد افزايش مي يابد

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت : بر اساس آمارهاي رسيده از پزشكي قانوني سالانه 10 درصد به مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي افزوده مي شود .

مهندس كامران حاج نصراللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اينكه 12 درصد كشته شدگان تصادفات رانندگي در سال 81 را عابران پياده تشكيل داده اند ، اظهار داشت : 8 هزار عابر پياده طي سال 81 در تصادفات جاده اي جان خود را از دست داده اند كه 12 درصد از اين كشته شدگان  معادل 1 هزار و756 نفر زير 10 سال سن داشته اند .

وي به عدم تناسب  ظرفيت شبكه معابر همزمان با افزايش تعداد وسايل نقليه اشاره كرد وافزود :  تعداد بالاي تصادفات ، استرس رانندگان و افزايش آلاينده ها 3 مشكل عمده اي است كه در بخش حمل  و نقل با آن مواجه هستيم .

 مهندس نصراللهي با بيان اينكه ايجاد ترافيك و كاهش سرعت در شبكه معابرموجب بروز استرس در رانندگان است و تصريح كرد : كندي سرعت در شبكه معابر شهر تهران  موجب تاخيرهاي طولاني و در نتيجه بروز استرس در رانندگان مي شود .

کد مطلب 103045

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