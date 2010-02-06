"کامرانی فر" نامزد قضاوت در جام جهانی 2010 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، فیفا چهار گروه سه تایی از داوران آسیایی را برای قضاوت در رقابت‌های جام جهانی 2010 انتخاب کرده است تا پس از موفقیت در آزمونی که در ماه مه از آنها به عمل می آید، مجوز حضور در این مسابقات را به دست بیاورند.

اسامی چهار گروه سه تایی داوران آسیایی به این شرح است:

گروه اول:

داور: خلیل الغمدی (عربستان)

کمک داور اول: حسن کامرانی فر (ایران)

کمک داور دوم: صالح محمد المرزوقی (امارات)

گروه دوم:

داور: روشن ایرماتف (ازبکستان)

کمک داور اول: رافائل الیاسف (ازبکستان)

کمک داور دوم: بهادر کوچکارف (قرقیزستان)

گروه سوم:

داور: صالح سوبخیدین (مالزی)

کمک داور اول: یوژین مو (چین)

کمک داور دوم: جفری گوه گک فنگ (سنگاپور)

گروه چهارم:

داور: یونیچی نیشیمورا (ژاپن)

کمک داور اول: تورو ساگارا (ژاپن)

کمک داور دوم: هائه سانگ جئونگ (کره جنوبی)