پاپ نسبت به حمایت اسکاتلند از اتانازی ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ماه گذشته یکی از معاونان پارلمان اسکاتلند که از بیماری پارکینسون رنج می برد طرحی برای قانونی کردن اتانازی به پارلمان ارائه کرد تا بیمارانی که از بیماری های لاعلاج رنج می برند بتوانند به زندگی خود خاتمه دهند.

بندیکت قرار است ماه سپتامبر به بریتانیا سفر کند و دیدار روز جمعه خود با اسقفهای اسکاتلندی اظهار داشت که این سفر دربرگیرنده توقفی کوتاه در اسکاتلند است.

واتیکان کمک به خودکشی را نوعی اتانازی تلقی می کند که در تعالیم کاتولیک ممنوع است.

واتیکان همچنین با سقط جنین و دستکاری رویان انسان با اهداف علمی مخالف است.

از زمانی که هنری هشتم رابطه خود را با رم قطع و 475 سال پیش کلیسای انگلیکن انگلستان را تأسیس کرد این دومین سفر یک پاپ به بریتانیا محسوب می شود.

پاپ سه روز در انگلستان و یک روز در اسکاتلند اقامت خواهد داشت و در اسکاتلند با ملکه بریتانیا دیدار خواهد داشت.

اوتانازی در زبان لاتین به معنی "مرگ خوب" است. اتانازی در اصطلاح، شرایطی است که در آن، بیمار بنا به درخواست خود به صورت طبیعی و آرام بمیرد. این شرایط معمولا در بیماریهای سخت یا دردناک یا درمانهای طولانی مدت و ناامید کننده پدید می‌آید. در فارسی به آن "مرگ آسان"، "قتل ترحمی" یا "به مرگی" نیز گفته شده‌است.

توقف روند درمان یک بیمار، قطع سرم و تغذیه وریدی، قطع اکسیژن، جلوگیری از دیالیز و جداکردن فرد از دستگاه‌های حمایتی ارگان‌های حیاتی، همچنین دادن داروهای مسکن با دوز بالا، که موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می‌شوند، از روش‌های اتانازی به حساب می‌آیند.