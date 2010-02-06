ورود سه فروند بوئینگ به ناوگان هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، خلبان اصغر عبدالله پور با اشاره به برخی اخبار مبنی بر خروج سه فروند هواپیمای توپولف تابان با دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار داشت: به منظور ارتقای ناوگان، تصمیم به جایگزینی سه فروند هواپیمای بوئینگ به جای سه فروند هواپیمای توپولف در زمان ریاست سابق هواپیمایی کشوری گرفته شده بود.

وی از ورود اولین فروند بوئینگ به ناوگان شرکت هواپیمایی تابان در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد دو فروند هواپیمای بوئینگ دیگر تا 20 روز آینده وارد ناوگان می شود.

عبدالله پور خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر درخواست تابان برای خروج سه فروند هواپیمای توپولف را رد کرد و گفت: این شرکت درخواست ورود سه فروند هواپیمای بوئینگ که با تعلل سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شده بود را داشت.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تابان رعایت ایمنی و استانداردهای پروازی را اولویت اول شرکت هواپیمایی تابان عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران، تدابیر جدیدی اتخاذ شده است که به زودی در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.