گروه پاپ "بیات" در جشنواره کنسرت برگزار می کند

سرپرست و آهنگساز این گروه موسیقی با اشاره به اینکه این کنسرت روز12 اسفند در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت : با توجه به تحصیلاتم در زمینه موسیقی که در کانادا بوده و همچنین تجربیاتی که نزد پدر (بابک بیات) کسب کرده ام شیوه آهنگسازی قطعات این کنسرت را در سبک جدیدی در حوزه موسیقی جاز ساخته ام که امیدوارم برای مخاطبان تکراری نباشد.

بامداد بیات در ادامه افزود : استفاده از ریتم های "رومبا" و "رگه" که جزو ریتم های موسیقی اسپانیایی است در ساختار سازهای درام،گیتار باس و کلارینت نوعی جدید از این نوع موسیقی را به وجود آورده است.

وی در خصوص قطعات این اجرا گفت : قطعات "کوچه" با شعری از فریدون مشیری،"شقایق باره"، "تنها ترین"،"از نفس افتاده"و "ماه" از جمله قطعاتی است که در این کنسرت اجرا می شود.

بامداد بیات در پاسخ به این سئوال که چرا برای دومین بار در بخش رقابتی پاپ در جشنواره موسیقی فجر شرکت می کند گفت : یکی از دلایل خواننده گروه بود به این معنا که در اجرای جدید از خواننده دیگری دعوت کردم که گمان می کنم نسبت به خواننده ای که سال گذشته برنامه داشت بهتر باشد و نکته بعدی اینکه سال گذشته قانونی گذاشتند که هیچ گروهی حق استفاده از قطعات موجود در آلبوم های منتشر شده را ندارد و همه قطعات باید جدید باشد اما در ادامه متوجه شدیم که خواننده وسرپرست یکی ازگروهها که در جشنواره بیست و چهارم اجرای برنامه داشت قطعات تکراری را اجرا کرد و در کمال تعجب به طور کاملا سفارشی جایزه اول را برد که مورد اعتراض بسیاری از گروههای شرکت کننده قرار گرفت.

وی درادامه افزود : به اعتقاد من اهدای جایزه اول به این گروه برای اجرای قطعات تکراری به جا نبود در واقع مسئولان برپایی جشنواره بی توجهی کردند و دلیل شرکت گروه برای دومین بار ارائه قطعات جدید در سبک موسیقی جاز بود و امیدوارم مسئولان این بار به طور سفارشی از گروه و یا شخصی حمایت نکنند که اگر اینگونه شود برای آخرین بار است که در این جشنواره شرکت خواهم کرد.

بامداد بیات در پایان با اشاره به اعضای گروه گفت : بابک ریاحی پور نوازنده "گیتار باس"،همایون نصیری "پرکاشن"، هومن نامداری "ساکسیفون"،داریوش بیژنی "کلارینت" ،امین طاهری "درامز" و ساسان دستاران خواننده این گروه موسیقی است.

لازم به ذکر است بامداد بیات موسیقی فیلم "حوالی اتوبان" را ساخته است که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد.