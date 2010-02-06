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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

سازمان حمایت:

نصب برچسب قیمت بر روی کالا الزامی است

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد رعایت نصب برچسب قیمت و ارائه صورتحساب معتبر به خریداران پوشاک توسط فروشندگان البسه ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای نظارت بهینه و مطلوب بر بازار که در روزهای پایانی سال با افزایش عرضه و تقاضا روبرو شده و با توجه به اهمیت نقش موثر نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور در افزایش شفافیت بازار عرضه کالا و خدمات به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و با عنایت به اینکه تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشاک به تاسی از افزایش تقاضای عمومی با پایان فصل مصرف اقدام به حراج کالا می نمایند؛ به تمامی واحدهای مذکور اعلام می گردد که نصب برچسب قیمت روی اجناس و ارائه صورتحساب معتبر به مشتریان ضروری و لازم الاجرا است.

نظر به اینکه دانستن قیمت دقیق کالا حق مسلم مصرف کنندگان است از سوی بازرسان سازمان حمایت در راستای تحقق اهداف مورد نظر و کاهش تخلفات اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمتها و اجحاف به اقشار آسیب پذیر جامعه و رعایت ضرایب سود مصوب، این طرح با جدیت دنبال می شود.

ضمن تاکید بر ضرورت رعایت درصد سودهای متعارف از سوی تولید کنندگان و فروشندگان البسه، عموم شهروندان در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی می توانند مراتب را از طریق سامانه ارتباطی بازرگانی تهران ( سابا) 124 اعلام تا سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 1030481

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