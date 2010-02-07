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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۰

خوابهای تئودور آدورنو برای مخاطبان ایرانی گفته می شود

خوابهای تئودور آدورنو برای مخاطبان ایرانی گفته می شود

کتاب "خواب‌نوشته‌ها" نوشته تئودور آدورنو به زودی توسط انتشارات کتاب پارسه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را احسان لامع به فارسی برگردانده و سیاوش جمادی مقدمه‌ای مبسوط بر آن نوشته و از جمله درباره خواب در روانکاوی فرویدی و نظرات سنت آگوستین در این باره سخن گفته است.

آدورنو در طول حیاتش همواره قصد داشت تا خواب‌های خود را در مجموعه‌ای گرد آورد. وی در سال 1942 برخی از آن خواب‌ها را تحت عنوان "رویاهای آمریکایی من، سه یادداشت" منتشر کرد و بعد از آن 16 یادداشت خود را در مجله آلمانی شریفتن به چاپ رساند.

کتاب "خواب نوشته‌ها" در واقع مجموعه‌ای از تفاسیر خواب‌های این فیلسوف آلمانی در فاصله بین سال‌های 1934 تا 1969 است که در آن  زندگی خصوصی و تفکرات فلسفی  وی کاملاً مشهود است.

کد مطلب 1030482

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