قطار شهری مشهد با 15 سال انتظار در ایستگاه افتتاح ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، روزی که برای اولین بار در مشهد سخن از راه اندازی قطار شهری و تأمین واگن به میان آمد برگه های تقویم سال 1373 را نشان می داد از آن روز هیچکس تصور نمی کرد که قطار شهری مشهد با گذشت بیش از 15 سال هنوز در ایستگاه افتتاح و در سیر انتقال واگن، همان کلمه تکراری که در این مدت بارها از زبان مسئولان در سه دوره ریاست جهموری، دو دوره مجلس شورای اسلامی، دو شهردار و مدیریت قطار شهری مشهد به شکلهای گوناگون مطرح شد، باقی بماند.

گذشت این مدت از زمان انعقاد قرار داد خرید واگن برای این اسب فولادین خسته به طنزی تلخ و هدفی دست نیافتنی برای ساکنین مشهد الرضا مبدل شده است.

مردان آن دوره سپیدی گذر زمان در چهره های آنان پدیدار شده است و کودکان اکنون جوانانی شده اند که هنوز چشم امید به افتتاح پروژه ای دارند.

زیان ملی پیامد تأخیر چندین ساله در بهره برداری قطار شهری مشهد

نماینده مردم مشهد در مجلس زیان ملی را پیامد تأخیر چندین ساله در بهره برداری قطار شهری مشهد عنوان کرد.

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد معطل ماندن سرمایه های ملی به دلیل تأمین شدن واگنهای خط یک قطار شهری مشهد را نوعی زیان ملی دانست و افزود: تأخیر در بهره برداری پروژه های کلان نظیر پروژه قطار شهری مشهد خسارات و تبعات بسیاری به دنبال داشته است که از جمله آن می توان به معطلی سرمایه های کلان ملی اشاره داشت.

نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به تکمیل زیرساختهای خط یک قطار شهری مشهد اظهار داشت: زیرساختهای خط یک قطار شهری مشهد نظیر ریل گذاری و ساخت ایستگاه ها در همان اوایل پروژه آماده شد اما متأسفانه به دلیل کم کاری مسئولان در اجرا و تأمین واگن مورد نیاز، شاهد این تأخیر چندین ساله هستیم.

آرین منش در رابطه با نگاه مجلس برای تأمین اعتبارات مورد نیاز در راه اندازی پروژه، قطار شهری مشهد گفت: در این مدت و از همان ابتدای مطرح شدن پروژه قطار شهری مشهد در مجلس هفتم تاکنون از سوی نمایندگان برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح پیگیری های لازم صورت گرفت و می توان گفت مجلس در تأمین اعتبارات پروژه قطار شهری مشهد کوتاهی نکرده است.

وی تأخیر 15 ساله برای تأمین واگن خط یک قطار شهری مشهد مبانی اصولی و برنامه ریزی یه شکل کامل اجرا نشد که در این راستا و به منظور جلوگیری از این تأخیر سعی شده است در اجرای خط دو فطار شهری مشهد با اصول و برنامه ریزی پیشرفت داشته باشد و امیدواریم با تجربه کسب شده مشکلات و چالشهای ایجاد شده در بهره برداری خط یک قطار شهری مشهد، در راه اندازی خطوط 2 و 3 قطار شهری مشهد پدیدار نشود.

آرین منش توسعه ناوگان ریلی فطار شهری در کلانشهرها را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: معضل ترافیک از جمله مشکلات شایع فراروی کلانشهرهاست که در این راستا ارتقاء حمل و نقل عمومی به منظور افزایش استفاده مؤثر از سیستم حمل و نقل عمومی می تواند نقش بسزایی در کاهش ترافیک شهرها و مدیریت این معضل داشته باشد.

ضعف مدیریت باعث طولانی شدن پروژه قطار شهری

نماینده مردم مشهد در مجلس ضعف در مدیریت را عامل طولانی شدن پروژه قطار شهری دانست.

محمد جواد کریمی با اشاره به اینکه تمام مسئولان استانی و شهری، طراحان، ناظران و سایر و سایر عوامل اجرایی پروژه قطار شهری مشهد باید در مقابل افکار عمومی جامعه پاسخگو باشند، افزود: طولانی شدن پروژه قطار شهری مشهد مشکلاتی را پدید آورد که این مشکلات باعث مطرح شدن سئوالات زیادی اذهان عمومی جامعه شد که در این رابطه تمام مسئولان، طراحان و ناظران این پروژه در مقابل افکار عمومی جامعه باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم مشهد با اشاره به اینکه قفل خرید واگنهای قطار شهری مشهد پس از گذشت چند سال اکنون شکسته شده است، اظهار داشت: برای خرید واگنهای مورد نیاز خط یک قطار شهری مشهد با طرف چینی قراردادی منعقد شده است که بر اساس این قرارداد طرف چینی معتقد شده است.

ظرف سه سال واگنهای مورد نیاز این خط تحویل داده شود و اکنون که حدود یک سال از انعقاد قرار داد گذشته است و در آینده ای نزدیک تعدادی از واگنها راه اندازی تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا و به منظور تهیه واگنهای مورد نیاز خط یک، پس از بررسی های لازم در میان شرکتهای مدعی و انعقاد قرارداد مبلغ ریالی خرید این واگنها، پرداخت شد.

کریمی با اشاره به خط شماره 2 قطار شهری مشهد تصریح کرد: تاکنون اقداماتی در رابطه با راه اندازی خط شماره 2 قطار شهری مشهد که از شمال به جنوب مشهد امتداد دارد صورت پذیرفته است و در حال حاضر امیدواریم پس از شناسایی پیمان کاری توانمند ظرف چهار سال آینده و با تحویل واگن در موعد مقرر راه اندازی شود و در این راستا نیز نمایندگاه مجلس گامهای مناسبی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز برداشته شده است.

نماینده مردم مشهد در رابطه اعتبارات حوزه حمل و نقل عمومی این شهر گفت: در حال حاضر حمل و نقل عمومی مشهد در وضعیت بحرانی قرار دارد البته تا کنون گامهایی برای توسعه و ارتقاء سیستم حمل و نقل درون شهری مشهد نظیر تکمیل خطوط کمربندی مشهد، ایجاد تقاطعهای غیرهمسطح برداشته شده است اما با توجه به ظرفیت مشهد حجم زائر و مسافری که سالانه به این شهر سفر می کنند می توان گفت این اقدامات نمی تواند جوابگوی نیازهای فعلی باشد.

مدیران استانی و شهری مشهد اختیار خرید واگن نداشتند

عضو هیئت رئیسه شورایشهر مشهد نداشتن اختیارات لازم برای خرید واگنهای مورد نیاز خط یک قطار شهری مشهد را عاملی تأثیر گذار در روند اجرایی شدن این پروژه دانست.

غلامرضا خواجوی با اشاره به اینکه پس از گذشت چند سال، در نهایت خرید واگن های خط یک قطار شهری مشهد به استانداری خراسان رضوی واگذار شد، افزود: نبود هماهنگی بین مدیران پایتخت و مشهد در رابطه با خرید واگن و نیز طولانی شدن زمان، تصمیمی خرید واگن از طرف مدیران تهران از جمله عوامل تأثیر گذار در تأخیر چندین ساله راه اندازی این پروژه بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با واگذاری خرید واگن توسط استانداری خراسان رضوی مشکل خرید واگن برای خط یک قطار شهری مشهد بر طرف شد، اظهار داشت: پس از انتظار طولانی برای تصمیم خرید واگن از طرف مدیران تهران، در حدود سه سال قبل خرید واگن به استانداری واگذار شد که با انعقاد قرارداد برای تأمین واگن مورد نیاز ، در آینده ای نزدیک واگنهای خط یک قطار شهری مشهد تأمین خواهد شد.

خواجوی سلب اعتماد مردم به مدیران شهری در تحقق وعده های داده شده را از مهم ترین آثار و تبعات طولانی شدن پروژه ها عنوان کرد و گفت: طولانی شدن و تأخیر در بهره برداری به هنگام پروژه های شهری علاوه بر اینکه سلب اعتماد مردم از مدیران شهری را در پی خواهد داشت باعث می شود که مردم وعده های داده شده را جدی نگیرند و در پروژه های آتی مشارکتی جدی نداشته باشند.

قطار شهری مشهد سال آینده به بهره برداری اقتصادی می رسد

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از راه اندازی قطار شهری مشهد در دهه فجر سال آینده خبر داد.

غلامرضا رجب نژاد با اشاره به اینکه مونتاژ واگن های خط یک قطار شهری مشهد از اوایل بهمن ماه در شرکت چینی طرف قرارداد کلید خورد، افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده مونتاژ سه واگن ابتدای قطار شهری مشهد از تا اواسط فروردین ماه سال آینده به پایان خواهد رسید و پس از تست ابتدای شرکت سازنده و انتقال واگن ها به ایران تست آزمایشی این واگنها در ایران نیز صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه برای فاز یک قطار شهری مشهد 60 واگن در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته 60 واگن در فاز اول بهره برداری خط یک قطار شهری مشهد، راه اندازی این خط را زنده کردن امیدهای مردمی دانست.

وی گفت: بسیاری از موانعی که در راه افتتاح این پروژه ایجاد شده بود خارج از توان و اراده مدیران بود و در این مدت تلاشهای بسیاری از شوی مدیران استانی و کشوری برای راه اندازی این خط انجام پذیرفت و امیدواریم سال آینده این امر محقق شود.

رجب نژاد با اشاره به کارنامه راه اندازی قطار شهری مشهد در مقایسه با سایر شهرها خاطرنشان کرد: کارنامه قطار شهری مشهد در مقایسه با سایر شهرها کاملا روشن و شفاف است و از سال 79 که عملیات اجرایی قطار شهری مشهد کلید خورد تا امروز در حدود 96در صد ریشه فیزیکی داشته است در حالیکه برخی از شهرها که عملیات اجرایی قطار شهری آنها پس از گذشت یک سال از پروژه مشهد شروع شد در حدود 45 درصد ریشه فیزیکی داشته است.

گذشت آن شور اشتیاق، آن هیاهوی و التهاب، آن آرزوهای دریس حباب و در نهایت آن امید و انتظار، انتظار یک بار رفتن با قطار شهری به دبیرستان، دانشگاه و اکنون محل کار و بسیار شنیدیم و ندیدیم هنوز...

گذشت 15 سال از زمان انعقاد قرارداد خرید واگن برای قطار شهری مشهد و عدم تحقق آن در این مدت، نوعی یأس و ناامیدی را در بین شهروندان این کلانشهر مذهبی به همراه داشته است امری که در بلند مدت می تواند زمینه ساز بروز آثار و تبعات اجتماعی فراوانی نظیر عدم اعتماد افکار عمومی جامعه به تحقق اهداف و برنامه های مدیران را به همراه داشته باشد.