غلامعلی طاهری، مشاور مرکز هنرهای تجسمی در مورد چاپ کتاب جشنواره تجسمی فجرآفرینان به خبرنگار مهر گفت: یکی از کارهایی که باعث ماندگار هر جشنواره‌ای می‌شود، چاپ کتاب مخصوص آن است . احتمال دارد برخی از علاقه‌مندانی که دیداری از جشنواره نداشتند از این طریق آثار را ببینند. برای دانشجویان نیز فرصتی فراهم می‌کند که مروری کلی بر آثار ارائه شده داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم کتاب جشنواره تجسمی فجرآفرینان را منتشر کنیم.

او در ادامه به جزئیات کتاب اشاره کرد:جشنواره شامل چهار رشته نقاشی، تصویرسازی، پوستر و عکاسی بود که من دبیری بخش نقاشی را بر عهده داشتم . در این کتاب علاوه‌بر آثار بخش نقاشی، کارهای سه بخش دیگر هم منتشر می‌شود. تمام کارهای مانند نوشتن مقدمه، شرح رویدادهایی که در طول نمایشگاه اتفاق افتاد و ویراش و صفحه‌بندی آن انجام شده و اکنون در چاپخانه بسر می‌برد.

به گفته طاهری این کتاب قرار است در طول برگزاری دومین جشنواره هنرهای تسجمی فجر که تا 13 اسفند در موزه هنرهای معاصر، فرهنگسرای نیاوران و موسسه فرهنگی هنری صبا برپا است، روانه بازار می‌شود.

جشنواره تجسمی فجرآفرینان به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب با هدف ستایش و معرفی زندانیان سیاسی زمان انقلاب با نمایش 609 اثر سال 87 در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد. این جشنواره در رشته‌های نقاشی، گرافیک، تصویرسازی، عکاسی و هنر جدید روایت جدیدی از زندگی زندانیان سیاسی پیش از انقلاب را به نمایش در‌آورد.