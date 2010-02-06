به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا که حکم انتخابی رقابتهای جهانی 2011 سوئد را هم دارد با حضور 12 تیم آسیایی و البته در غیاب کویتیها در بیروت برگزار میشود.
هندبالیستهای کویت از مجموع 13 دوره برگزاری این مسابقات در 12 دوره حضور داشتهاند که طی آن موفق به کسب چهار مدال طلا، 2 مدال نقره، چهار مدال برنز و دو عنوان چهارمی و هشتمی شدهاند. آنها در دوره پیشین این رقابتها نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کردند با این حال به دلیل مشکلات داخلی از حضور در پیکارهای لبنان بازماندند تا کرهایها با خیال آسودهتری به کسب عنوان قهرمانی این رقابتها بیاندیشند.
تیم ملی هندبال کره جنوبی به عنوان بهترین تیم آسیا جدیترین مدعی کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای 2010 جام ملتهای آسیاست. این تیم هفت عنوان قهرمانی و سه عنوان نایب قهرمانی از این مسابقات دارد. ملی پوشان هندبال کره جنوبی برای فتح دوباره سکوی قهرمانی مدعیانی مانند ژاپن (2 طلا، پنج نقره، سه برنز)، چین (2 نقره و 2 برنز)، قطر (یک نقره و 2 برنز) و عربستان (2 برنز) پیش رو دارند و البته ایران را که قصد دارد یک پله از عنوان پیشین خود بالاتر بیاید.
رده چهارمی بهترین جایگاهی است که تیم ملی هندبال ایران دوبار موفق به کسب آن طی هشت دوره حضور در مسابقات قهرمانی جام ملتهای آسیا شده است. در حالیکه دیگر دورههای حضور ایران با مقام پنجمی (2 بار)، هفتمی، هشتمی، نهمی، و یازدهمی همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا سال 1977 با قهرمانی ژاپنیها در کویت به پایان رسید. آخرین دوره این رقابتها نیز دو سال پیش در اصفهان برگزار شد و به قهرمانی کرهایها منجر شد. تاریخچه این رقابتها بدین ترتیب است:
* سال 1997 - کویت (با حضور 9 تیم) :
1- ژاپن، 2- کره جنوبی و 3- چین
* سال 1979 - چین (با حضور پنج تیم):
1- ژاپن، 2- چین و 3- کویت
* سال 1983 - کره جنوبی (با حضور هشت تیم):
1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- کویت
* سال 1987 - اردن (با حضور 11 تیم):
1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- کویت
* سال 1989 - چین (با حضور 9 تیم):
1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- کویت
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان هشتم دست یافت)
* سال 1991 - ژاپن (با حضور 12 تیم):
1- کره جنوبی، 2- ژاپن و 3- چین
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان یازدهم دست یافت)
* سال 1993 - بحرین (با حضور 12 تیم):
1- کره جنوبی، 2- کویت و 3- ژاپن
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان نهم دست یافت)
* سال 1995 - کویت (با حضور 9 تیم):
1- کویت، 2- کره جنوبی و 3- بحرین
* سال 2000 - ژاپن (با حضور پنج تیم):
1- کره جنوبی، 2- چین و 3- ژاپن
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان پنجم دست یافت)
* سال 2002 - ایران (با حضور هفت تیم):
1- کویت، 2- قطر و 3- عربستان
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان پنجم دست یافت)
* سال 2004 - قطر (با حضور 9 تیم):
1- کویت، 2- ژاپن و 3- قطر
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان هفتم دست یافت)
* سال 2006 - تایلند (با حضور 9 تیم):
1- کویت، 2- کره جنوبی و 3- قطر
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان چهارم دست یافت)
* سال 2008 - ایران (با حضور 12 تیم):
1- کره جنوبی، 2- کویت و 3-عربستان
(تیم ملی هندبال ایران به عنوان چهارم دست یافت)
به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا انتخابی جام جهانی 2011 سوئد نیز با حضور 12 تیم تا اول اسفندماه پیگیری خواهد شد. تیم ملی ایران در گروه چهارم این مسابقات با لبنان و اردن همگروه است. گروهبندی این رقابتها بدین ترتیب است:
گروه A: عربستان، سوریه، عراق و چین
گروه B: بحرین، کویت و ژاپن
گروه C: کره جنوبی، امارات و قطر
گروه D: ایران، لبنان و اردن
