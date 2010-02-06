آثار برتر فیلم کوتاه در سینماهای قم نمایش داده شود

علی بیطرفان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این که درشرایط کنونی زمینه‌های لازم برای عرضه و نمایش فیلم کوتاه در قم وجود ندارد، گفت: مسئولان فرهنگی استان باید زمینه‌ای را فراهم کنند تا آثار برتر فیلم کوتاه ساخته شده توسط هنرمندان قمی امکان نمایش به صورت یک روز در هفته یا یک روز در ماه را در سینماهای قم پیدا کنند.



وی افزود: در این خصوص سیمای مرکز قم نیز می‌تواند با نمایش این آثار در جهت حمایت مادی و معنوی از فیلمسازان قمی که اکثرا در زمینه ساخت فیلم کوتاه مشغول به فعالیت هستند، اقدام کند.



بیطرفان ادامه داد: البته در نگاه کلان باید صداوسیما به عنوان رسانه ملی زمینه و بستری مناسب را فراهم کند تا آثار هنرمندان جوان و با استعداد کشور به ویژه در زمینه ساخت فیلم کوتاه نمایش داده شود تا مردم بیشتر و بهتر با این فیلمها آشنا شوند و به نوعی فیلم کوتاه از مظلومیتی که در حال حاضر دچار آن است خارج شود.



انتقاد از عدم استفاده هنرمندان قمی در ساخت فیلم



این کارگردان سینما و تلویزیون با تأکید بر اینکه در حال حاضر استعدادهای هنری بسیار خوبی در زمینه فیلم‌سازی در قم وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه در ساخت فیلم‌های تلویزیونی که در قم ساخته می‌شود چندان از عوامل و نیروهای بومی استفاده نمی‌شود و بیشتر از عوامل تهرانی در این کارها استفاده می‌شود در حالیکه واقعا بچه‌های قم توانمندی‌های بسیاری در زمینه فیلم‌سازی دارند.



مدیر انجمن سینمای جوان استان قم همچنین اظهار داشت: این که برای ساخت یک فیلم تلویزیونی در قم صرفا از چند بازیگر در نقش‌های فرعی و دسته چندم استفاده شود چندان درست نیست و حق مطلب ادا نشده است چرا که ما چه در بخش مربوط به کارگردانی، چه فیلمبرداری و یا بازیگری، استعدادهای بسیار خوبی در قم داریم که استفاده از آن‌ها در تله فیلم‌ها نیازمند توجه مسئولان رسانه ملی است.