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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

443 روستای گلستان مجهز به خدمات ICT هستند

443 روستای گلستان مجهز به خدمات ICT هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان اعلام کرد: از 970 روستای استان 443 روستا مجهز به خدمات ICT هستند.

غلامرضا عرب هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون به ازای هر 2.2 روستا یک روستا مجهز به دفتر ICT روستایی است که خدمات پست، پست بانک و مخابرات را به روستاییان ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات زیرساخت توسعه پایدار است، افزود: هدف ما ارائه خدمات است که باید با کیفیت برتر ارائه شود.

وی اولویت کاری مخابرات را رضایتمندی مشترکان دانست و گفت: در سالهای اخیر تلاشهای خوبی برای افزایش ضریب نفوذ مخابراتی در استان صورت گرفته است.

عرب هاشمی، در زمینه اجرای طرح ثامن گفت: با قرعه کشی انجام شده 111 برنده گلستانی اعلام شدند که اسامی آنها در پرتال مخابرات درج شده است که طی مراسمی جوائز آنان اهداء خواهد شد.

حدود یک میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 1030506

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