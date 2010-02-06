1200 روستای آذربایجان شرقی بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی بیمقدار صبح شنبه در همایش راهداری و حمل و نقل استان گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم درسال 89 تمامی راه های روستاهای بالای 100 خانوار استان از نعمت آسفالت می شوند.

وی گفت: با تمهیدات و برنامه ریزی های انجام شده درطول برنامه پنجم توسعه هم تمامی راه های روستایی بالای 50 خانوار آسفالت خواهند شد .

معاون راهسازی و راهداری اداره کل راه و ترابری آذربایجان شرقی همچنین از برخورداری یک هزار و187 روستا دراستان آذربایجان شرقی از راه آسفالت خبر داد .

وی یادآور شد: از دو هزار و 729 روستا در آذربایجان شرقی 812 روستا زیر 20 خانوار بوده و 1700 روستا از راه مناسب روستایی برخوردارند .