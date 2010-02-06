مبلغ اجاره برخی از ساختمانهای شهرداری کرج به سازمانهای دیگر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امیر یزدی صبح شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر کرج افزود: لازم است شهرداری کرج برای حل این مشکل به صورت جدی وارد عمل شود و از تداوم این مسئله جلوگیری کند.

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است شهرداری کرج اینگونه املاک را شناسایی و تکلیف را در این زمینه روشن کند تا پس از این، مبلغ اجاره این املاک نصیب سایر سازمانها نشود.

این مسئول بیان کرد: در عین حال در این خصوص لازم است آن دسته از ساختمانهایی که شهرداری دیگر نیازی به آنها ندارد، از سازمانهای یادشده گرفته و فروخته شود.

یزدی عنوان کرد: این امر کمک می کند تا هم تکلیف اینگونه املاک مشخص شود و هم شهرداری با فروش آنها درآمدی به دست آورد و این درآمد را در جای لازم هزینه کند.

وی اظهار داشت: همچنین اگر شهرداری می خواهد به سازمانهای یادشده کمک کند، باید کمک در این زمینه بسیار قانونمند باشد تا از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

یزدی در خصوص سازمان خدمات موتوری نیز اظهار داشت: لازم است تعامل این سازمان با شهرداری در کرج به بهترین نحو باشد و این سازمان به همه وظایف خود عمل کند تا از میزان مشکلات کاسته شود.

عضو شورای شهر کرج افزود: سازمان خدمات موتوری یکی از مهمترین سازمانها در زمینه تجهیزات خدمات رسانی در شهر است و بهینه تر شدن فعالیت و عملکرد آن بسیاری از مشکلات را از بین می برد.