محمد درمنش تهیه کننده و کارگردان "معبد جان" به خبرنگار مهر گفت : فیلم سینمایی " معبد جان" در بیست وهشتمین جشنواره فیلم فجر با زیرنویس انگلیسی برای مهمانان خارجی نمایش داده‌شد که گروهی از این فیلم استقبال کردند.

وی افزود: صحبتهایی با عده‌ای از مهمانان خارجی برای حضور"معبد جان" در بعضی ازجشنواره‌های بین المللی صورت گرفته است که در حال مذاکره با این دوستان برای نمایش فیلم هستیم اما هنوز نام جشنواره‌هایی که قرار است فیلم در آنها به نمایش درآید مشخص نشده است.

وی درباره زمان اکران "معبد جان" گفت : اکران این فیلم در ایران احتمالا به بعد ازحضور "معبد جان" در جشنواره های بین‌المللی موکول می‌شود و ازآنجائیکه فیلم در ژانر معناگرا ساخته شده است احتمالا در بخش اکران فیلمهای فرهنگی به نمایش در می‌آید.