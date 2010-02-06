بهبود وضعیت صنعت برق نیازمند ایجاد رقابت در پروژههای تحقیقاتی است

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه بهینه سازی فونداسیون که در برق گیلان به انجام رسید و منافع زیادی به همراه داشت و همچنین کاهش حریم خطوط درجه دو از اقدامات موفق تحقیقاتی است.

وی ادامه داد: نکته ای که باید مد نظر شرکتهای برق قرارگیرد طراحی و اجرای درست پروژهها با در نظر گرفتن شرایط خاص اقلیمی منطقه و بکار گیری بهترین و اقتصادی ترین روشهای طراحی است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ضمن اشاره به اهمیت تحقیقات، تعیین اولویتهای تحقیقاتی صنعت را از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار در پیشبرد اهداف صنعت برق دانست.

وی با بیان اینکه پژوهش و تحقیق منبع اصلی رشد و دگرگونی جوامع صنعتی است، اظهار داشت: این امر باید دارای راهبرد شفاف، برنامه ریزی کوتاه مدت و درازمدت بوده و طرحهای تحقیقاتی از مرحله تعریف تا پایان همراه با منافع فنی و اقتصادی آن لحاظ شود.

آزادگان با اعلام اینکه بهره وری در صنعت برق و کیفیت محصول این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: کیفیت برق بروی کیفیت محصولات صنایع دیگر و همچنین در کل بر اقتصاد کلان اثر گذار است.

وی گفت: کمبود منابع انرژی فسیلی برای استفاده در نیروگاهها و انواع انرژیها نیاز صرفه جوی و رویکرد به انرژیهای نو را دو چندان می کند، برای ایجاد تحول در زمینه استفاده بهینه از انرژی الکتریکی توجه به چند مورد همچون صرفه جوی، استفاده از ذخیره کنندههای انرژی الکتریکی، مدیریت صحیح مصرف و توجهی وافر به انرژیهای نو ضروری است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در ادامه به فرآیند پیچیده تولید، توزیع و انتقال برق و ایجاد تاسیسات آن به سرمایه زیاد و زمان طولانی نیاز دارد، یاد آورشد: مصرف غیر ضروری و بی رویه برق، صرفه جوی در هزینه های خانوادهها و سایر واحد ها به خصوص صنایع را به دنبال خواهد داشت.