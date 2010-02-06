به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نکست، در این رویداد که از سوی شورای بریتانیا - نیجریه و بانک مانیومنت شهر برگزار می شود قرار است شرکت کنندگانی از کشور نیجریه، بریتانیا و چند کشور آفریقایی دیگر از جمله آفریقای جنوبی شرکت کنند.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی برگزار کنندگان، این همایش با هدف استفاده از ظرفیتهای رهبران دینی به عنوان سفیران مبارزه با تغییرات جوی و تخریب محیط زیست برگزار می شود.

انتظار می رود از هر کشور شرکت کننده شصت نفر در این همایش حضور یابند.

این همایش دو ماه پس از همایش تغییرات جوی کپنهاگ برگزار می شود که روز 19 دسامبر 2009 برگزار شد. رهبران کشورهای صنعتی دنیا که آلوده کننده‌ترین کشورهای محیط زیست محسوب می شوند در اجلاس کپنهاگ شرکت کرده بودند.

نتایج این گردهمایی با انتظارات جهان برای دستیابی به پیشرفت در نهایی کردن معاهده لازم الاجرا و جهانی درباره وضعیت جوی بسیار فاصله داشت. بسیاری از تحلیلگران و فعالان محیط زیست انتظار داشتند این معاهده جایگزین پروتکل کیوتو شود، اگرچه این همایش به عنوان گامی در مسیر صحیح تلقی می شود.

اجلاس آتی تغییرات جوی قرار است در نوامبر 2010 در مکزیکو سیتی برگزار شود.

همایش دو روزه رهبران ادیان مختلف در شهر نیجریه با هدف ایجاد فضای مناسب برای بحث و گفتگو و درک موضوعات مربوط به تغییرات جوی میان رهبران دینی و سیاستمداران برگزار می شود.

در بیانیه برگزارکنندگان این همایش که نخستین نوع در آفریقا محسوب می شود آمده است که این همایش پیروان ادیان را برای گام برداشتن در راه کاهش تبعات منفی تغییرات جوی، ترغیب انتشار بیانیه های بین دینی مشترک درباره تغییرات جوی و گفتگو میان رهبران دینی و سیاسی بسیج می کند.