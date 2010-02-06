هنرهای سنتی ایرانی مورد کم توجهی قرار گرفته است

آیدین آغداشلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هنرهای سنتی بسیار عمیق و پراهمیت هستند که پرداختن به آنها از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند اما متاسفانه این هنرها به میزان شایسته، مورد توجه نیستند.

وی ادامه داد: در صورت تداوم این امر ممکن است این هنرها کم کم فراموش شوند درحالیکه این امر نباید اتفاق بیفتد و باید همه تلاش کنیم تا از این امر جلوگیری شود.

این هنرمند عنوان کرد: رسانه ها در این زمینه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و می توانند تا حد بسیار زیادی از کم توجهی به هنرهای سنتی بکاهند.

عملکرد رسانه ملی در زمینه افزایش توجه عمومی به هنرهای سنتی بسیار تعیین کننده است

آغداشلو بیان کرد: عملکرد رسانه ملی در زمینه کمک به افزایش توجه عمومی به هنرهای سنتی بسیار تعیین کننده است زیرا این رسانه مخاطبان بسیار زیادی از اقشار مختلف دارد و باید تا حد ممکن برای فرهنگسازی در زمینه افزایش توجه به هنرهای سنتی بکوشد.

وی اظهار داشت: عملکرد انواع مطبوعات نیز در این خصوص بسیار تعیین کننده هستند و آنها می توانند به نوبه خود عاملی برای افزایش توجه عمومی به هنرهای سنتی باشند.

آغداشلو خاطرنشان کرد: هنرهای سنتی، وسیله ای برای انتقال باورهای عمیق انسانی است و توجه بیشتر به آنها بسیاری از مشکلات اجتماعی را از میان برمی دارد و از به وجود آمدن مشکلات احتمالی جلوگیری می کند.

وی یادآور شد: هنر عاملی است که همواره در زندگی بشر نقش داشته و نوع سنتی آن می تواند همواره اثرات بسیار درخشانی در ترویج باورهای زیبا و انسانی در جامعه داشته باشد.

حضور هنر متعالی در زندگی افراد از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند

این هنرمند در آخرین افزود: حضور هنر متعالی در زندگی افراد از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی جلوگیری می کند و از مشکلات کنونی نیز می کاهد.

وی اضافه کرد: گذشته از این امر، حضور هنر متعالی در زندگی افراد باعث می شود روح آنها لطافت خود را بازیابد و بیش از پیش به جایگاه الهی خود نزدیک شود.

آغداشلو خاطرنشان کرد: مسئولیت ذاتی هنرمند این است که برای بهتر شدن جهان اطراف خود تلاش کند و هنرمندان باید همواره این نکته را به خاطر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نباید هنرمندان هیچگاه گرفتار سرخوردگی شوند بلکه باید همواره با نشاط و امید به مسئولیت ذاتی خود در ساخت جهانی بهتر عمل کنند.

این هنرمند افزود: مسئولیت ذاتی هنرمند این است که برای بهتر شدن جهان اطراف خود تلاش کند و هنرمندان باید همواره این نکته را به خاطر داشته باشند.