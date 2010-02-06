مجمع فدراسیون بوکس سه شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس راس ساعت 10 سه شنبه هفته جاری در محل هتل هویزه تهران درحالی برگزار می شود که احمد ناطق نوری، رئیس کنونی فدراسیون بوکس تنها نامزد ریاست این فدراسیون است.

اعلام آمادگی 15 کشور برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان

تا به حال 15 کشور برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی جوانان آسیا اعلام آمادگی کرده‌اند. این رقابت‌ها از 11 اسفندماه به مدت یک هفته در سالن افراسیابی ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد شد.

فدراسیون بوکس ایران در این رقابت‌ها پذیرای 172 بوکسور، مربی، داور، پزشک، مسئول و سرپرست خواهد بود.