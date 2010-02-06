  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

دو خبر از بوکس/

مجمع فدراسیون بوکس سه شنبه برگزار می شود

مجمع فدراسیون بوکس سه شنبه برگزار می شود

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون بوکس سه شنبه هفته جاری در هتل هویزه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس راس ساعت 10 سه شنبه هفته جاری در محل هتل هویزه تهران درحالی برگزار می شود که احمد ناطق نوری، رئیس کنونی فدراسیون بوکس تنها نامزد ریاست این فدراسیون است.

اعلام آمادگی 15 کشور برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان
تا به حال 15 کشور برای حضور در مسابقات بوکس قهرمانی جوانان آسیا اعلام آمادگی کرده‌اند. این رقابت‌ها از 11 اسفندماه به مدت یک هفته در سالن افراسیابی ورزشگاه شیرودی برگزار خواهد شد.

فدراسیون بوکس ایران در این رقابت‌ها پذیرای 172 بوکسور، مربی، داور، پزشک، مسئول و سرپرست خواهد بود.

کد مطلب 1030539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها