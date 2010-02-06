اورهان پاموک با "موزه معصومیت" به هند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ایندین اکسپرس، پاموک طی اقامت در بمبئی و دیدار از تاج محل و همچنین سفر به گوا به تبلیغ رمان "موزه معصومیت" پرداخت که با استقبال مردم هند مواجه شده است/

در این سفر نویسنده مطرح هندی کران دسای وی را همراهی کرده‌است. پاموک با ابراز علاقه به این نویسنده وی را فردی هوشمند خواند که هند باید به او افتخار کند.

داستان رمان "موزه معصومیت" در استانبول 1975 می‌گذرد و حکایت پسری از خانواده ای ثروتمند به نام کمال است که به دختری به نام فسون از طبقه پایین جامعه دل می‌بندد. "موزه معصومیت" علاوه بر اینکه نمایشی پانوراما از زندگی در استانبول آن برهه تاریخی است به بهانه دلدادگی کمال و فسون به تجربه بحران هویت خانواده‌های طبقه بالای این شهر که میان سنت و مدرنیته گرفتار آمده‌اند می‌پردازد.

از آثار پاموک می‌توان به "آقای جودت و پسرانش"، "خانه ساکت"، "قلعه سفید"، "کتاب سیاه"، "چهره پنهان"، "زندگی نو"، "اسم من قرمز است"و "برف" اشاره کرد.

رمانهای "برف" و "قلعه سفید" از این نویسنده توسط ارسلان فصیحی به فارسی ترجمه شده ‌است.

