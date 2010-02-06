تصویب ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات در دولت / راه اندازی پایگاه داده ها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور صبح امروز شنبه در چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات خواند و افزود: در این عصر تحولات عظیمی در عرصه های مختلف ایجاد شد که مهمترین دستاورد آن تحول در سبک مدیریت و الکترونیکی شدن امور است که در این راستا اقداماتی در زمینه الکترونیکی شدن عرضه خدمات شده است.

وی ایجاد دولت الکترونیک را از اولویتهای دولت دهم ذکر کرد و اظهار داشت: در طول چهار ماه گذشته نشستهایی با خبرگان و دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد و طی آن اسناد بالادستی که در کشور تدوین و تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت این بررسی ها نشان داد که در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات ضعفهایی را داریم.

تصویب ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات در دولت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: از این رو پیشنهاد ایجاد کارگروه فناوری اطلاعات ارائه و در دولت به تصویب رسید که با راه اندازی این کارگروه می توانیم مسیر طولانی الکترونیکی شدن امور را با ارائه راهکارهای مناسب کوتاه تر کنیم.

وی یکپارچه نبودن خدمات الکترونیکی در کشور را از مشکلات موجود در راه اندازی کامل دولت الکترونیکی دانست و اضافه کرد: از این رو این کارگروه فعالیتهای خود را در چهار حوزه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و توسعه فرهنگ اسلامی-ایرانی و در دو محور زیر ساختی توسعه زیر ساختهای مربوط به فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات متمرکز کرده است.

سهم ناچیز تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی

وی همچنین به توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بانکداری الکترونیکی فراتر از پرداخت الکترونیکی است، ابراز امیدواری کرد که دست اندرکاران این حوزه برنامه های توسعه ای را در دستور کار قرار دهند.

تقی پور با اشاره به آمارها خاطر نشان کرد: میزان تجارت الکترونیکی در کشور تا پایان سال 87 یک هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار بود که نسبت به تولید ناخالص داخلی بالغ بر سه دهم درصد می شود.

وی با اشاره به پیش بینی برنامه پنجم توسعه در زمینه تجارت الکترونیکی افزود: طبق برنامه پنجم توسعه حداقل 20 درصد تجارت داخلی و حداقل 30 درصد تجارت خارجی باید الکترونیکی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمارهای جهانی گفت: حجم تجارت الکترونیکی در سال 2006 در دنیا هشت هزار و 104 میلیارد دلار بود که با توجه به آمارهای کشور، ما در این حوزه عقب هستیم.

تقی پور تجارت الکترونیکی را تجارت بدون کاغذ و ارائه خدمات با کمترین زحمت ذکر کرد و اظهار داشت: ایجاد کد تجاری، امنیت ارتباطات و حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی از بسترهای لازم برای الکترونیکی کردن امور است ضمن آنکه برای راه اندازی فرایند کامل تجارت الکترونیکی لازم است زیر ساختهای ارتباطی پرسرعت و مطمئن نیز فراهم شود.

ایجاد پایگاه ملی داده ها

وی با تاکید بر راه اندازی پایگاه ملی داده ها در کشور گفت: راه اندازی پایگاههای ملی داده ها از زیر ساختهای اساسی در برنامه پنجم توسعه است که در حال حاضر این اقدام با ترکیب کدملی و کد پستی در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: ایجاد این پایگاهها در کشور موجب ارتباط و تعامل بیشتر در دستگاهها می شود.