15 گفتمان دینی به مناسبت دهه فجر در ایرانشهر برگزار می شود

ابوالقاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر گفت: این گفتمانها با عناوین، انقلاب اسلامی و حضور آگاهانه بانوان، انقلاب اسلامی و حضور جوانان، نقش حضرت امام خمینی (ره) در پیشبرد انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و نهضت حسینی، انقلاب اسلامی و احیای ارزشهای اسلامی است که در 15 دبیرستان شهرستان و بخشهای تابعه بمپور و بزمان برگزار شده و یا در حال برگزاری است.

مسئول برگزاری گفتمانهای دینی اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر افزود: هدف از برگزاری این گفتمانها پاسخگویی به تعدادی از سئوالات، شبهات و تبیین و نشر ارزش‌های اسلامی و انقلابی است که با همکاری آموزش و پرورش ایرانشهر برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این گفتمانها از 12 تا 21 بهمن‌ماه جاری در سطح مدارس شهرستان ایرانشهر در حال برگزاری است.

رضایی برخی از اساتیدی که در این گفتمانها به بیان مباحث می پردازند را حجج اسلام عیسی بزمانی امام جمعه بزمان، محسن محمدزاده و ابوالقاسم رزاقی اعلام کرد.