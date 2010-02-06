قالیباف عضو هیئت امناء دانشگاه تربیت مدرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو شنبه در مراسم رونمایی سردر دانشگاه تربیت مدرس گفت: طرح سردر این دانشگاه دارای اجزایی مثل کتاب به عنوان سمبل علم و طاق سهمی و نمای آجری به عنوان نماد ایرانی و نقوش اسلامی است.

وی افزود:‌ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاهی که در چند سال اخیر با چندین رتبه صعود به یکی از سه دانشگاه برتر ایران و با 700 پله صعود به یکی از 10 دانشگاه برتر جهان اسلام تبدیل شده است این نما را به عنوان سردر ورودی خویش برگزیده و رونمایی می کند.

دانشجو تاکید کرد: دانشگاه تربیت مدرس با ارتباطات وسیع بین‌المللی دانشجویانی متعهد و محقق محور تربیت کرده و نیازهای علمی و فناوری کشور را پاسخ می دهد.

وی افزود: پس از این نیز در طرحهای مختلفی با شهرداری تهران همکاری خواهیم داشت که از جمله این طرحها می توان به احداث پارکینگ طبقاتی زیرزمینی اشاره کرد.

طی این مراسم از دکتر محمدباقر قالیباف و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران تقدیر به عمل آمد.