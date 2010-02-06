جواد نوروزبیگی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: به زودی برای گرفتن پروانه نمایش اقدام میکنیم و سعی داریم بعد از صحبت با فیلمیران برای نمایش تابستان شرایط را فراهم کنیم. البته فیلم نسبت به نسخه جشنواره تغیر نمی کند.
"پرسه در مه" درباره جوانی 30 ساله است که در پی نوشتن یک قطعه موسیقی که آرمان زندگی او به حساب میآید، به دلیل مشکلات به جایی میرسد که تعادل روحی خود را از دست میدهد. لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچیان بازیگران این فیلم هستند.
دیگر عوامل تولید عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، صدابردار: مهدی صالحکرمانی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، طراح گریم: سعید ملکان، مجری طرح: جواد قلیزاده، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، صداگذار: فرامرزابوالصدق، آهنگساز:حامد ثابتمحمدی، تدوین: بهرام دهقانی، تهیهکننده: ج. نوروزبیگی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
"پرسه در مه" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی فیلم های اول و دوم را از ان خود کرد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
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