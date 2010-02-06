روند دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "یانگ جیه چی" در سخنان خود گفت : باید اقدامات دیپلماتیک با ایران را برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به موضوع هسته ای این کشور ادامه دهیم.

وی در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت : مذاکراه با ایران وارد مراحل حساسی شده است.

وزیر خارجه چین در ادامه با تاکید بر کارآمدن بودن مذاکره و اقدامات دیپلماتیک در حل موضوع هسته ای ایران گفت : طرفین باید ضمن آنکه منافع بلندمدت را در نظر می گیرند اقدامات دیپلماتیک خود را نیز افزایش دهند. طرفین باید شکیبا بوده و سیاست های منعطف تر و کاربردی تری را در پیش بگیرند.

کنفرانس امنیتی مونیخ روز گذشته با سخنان مقامات برگزار کننده، یانگ جیه چی و "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران آغاز به کار کرد.