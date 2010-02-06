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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

وزیر خارجه چین در نشست مونیخ:

روند دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران تقویت شود

روند دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران تقویت شود

وزیر خارجه چین در سخنرانی آغازین کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که باید اقدامات دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "یانگ جیه چی" در سخنان خود گفت : باید اقدامات دیپلماتیک با ایران را برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به موضوع هسته ای این کشور ادامه دهیم.

وی در ادامه خطاب به شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت : مذاکراه با ایران وارد مراحل حساسی شده است.

وزیر خارجه چین در ادامه با تاکید بر کارآمدن بودن مذاکره و اقدامات دیپلماتیک در حل موضوع هسته ای ایران گفت : طرفین باید ضمن آنکه منافع بلندمدت را در نظر می گیرند اقدامات دیپلماتیک خود را نیز افزایش دهند. طرفین باید شکیبا بوده و سیاست های منعطف تر و کاربردی تری را در پیش بگیرند.

کنفرانس امنیتی مونیخ روز گذشته با سخنان مقامات برگزار کننده، یانگ جیه چی و "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران آغاز به کار کرد.

کد مطلب 1030570

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