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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

تفاهمنامه برگزارى نمایشگاه یادیار مهربان در هرمزگان به امضاء رسید

تفاهمنامه برگزارى نمایشگاه یادیار مهربان در هرمزگان به امضاء رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: تفاهم نامه برگزارى نمایشگاه یادیار مهربان با هدف اهداء کتاب به کتابخانه هاى سه‌ هزار و 371‌ مدرسه سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان به صورت سهم مساوى بین استاندارى هرمزگان و معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى کشور به امضاء رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور صبح شنبه در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: براساس این تفاهم مبلغ اهدایى کتاب به مدارس استان هرمزگان به طور میانگین هر واحد آموزشى درمقطع ابتدایى یک میلیون ریال،مدارس مقطع راهنمایى یک میلیون و 500 هزار ریال و مقطع دبیرستان، پیش دانشگاهى و هنرستان دو میلیون ریال است که بابت مشارکت در اهداء کتاب به کتابخانه هاى مدارس استان اختصاص مى‌یابد

پرآور با اشاره به اعتبار برگزارى نمایشگاه یادیار مهربان افزود: اعتبار صرف شده براى برگزارى این نمایشگاه هفت میلیارد ریال است که از این مبلغ 50‌ درصد توسط معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و 50‌ درصد مابقى توسط استاندار هرمزگان تامین مى‌شود.

وى تامین نیازهاى ضرورى آموزش و پرورش در بخش کتاب را یکى از اهداف این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: تجهیز کتاب، کتابخانه هاى مدارس استان، برطرف نمودن نیازهاى ضرورى کتاب هاى با محتواى مناسب و کیفیت و بازخورد بالا براى سازمان آموزش و پرورش استان از اولویت هاى کارى این نمایشگاه است.

پرآور خاطرنشان کرد: براساس تفاهمنامه نیز کتابهاى خریدارى شده باید مطابق با نشر کتاب و سیاستهاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى منتشر و مورد نیاز وگزینش هییت انتخاب معاونت بوده که نظر کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان نیز باید درآن لحاظ شده باشد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در مکان نمایشگاههاى دائمى استان واقع در سه راه جهانبار برگزار مى‌شود.

کد مطلب 1030576

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