به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی بعد از "به رنگ ارغوان" در گروه سینمایی آفریقا به روی پرده می رود و پس از آن نیز "شبانه روز" در همین گروه به نمایش در می‌آید.

نیکی کریمی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، حمیدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، مهناز افشار، حامد بهداد، نگار جواهریان، فریبا جدیکار، ستاره اسکندری، شاهرخ فروتنیان، فرزان اطهری، بهنوش بختیاری، رویا جاویدنیا، فلامک جنیدی، آزاده صمدی، سعید فروتن، بهروز قادری، ساعد هدایتی، خاطره اسدی، لادن طباطبایی و مریم بوبانی بازیگران "شبانه‌روز" هستند.

دیگر عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: بنکدار و علیمحمدی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی، مدیر تولید: هایده قریشی، طراح صحنه: آیدین ظریف، طراح لباس: شیده محمودزاده، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: علی تیموری و عکاس: حافظ احمدی.

"شبانه‌روز" دومین فیلم بلند سینمایی بنکدار و علیمحمدی در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر سال87 به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد.

