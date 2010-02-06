در جامعه ای که غش و غبار باشد خردمندان حاشیه نشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز شنبه در یازدهمین جشنواره ابن سینا در محل تالار ابن سینای دانشگاه تهران سخن می گفت، اظهار داشت: فضای پژوهشی در کشور لوازمی دارد و آن فضای مودت آمیز و آراسته به اخلاق است و جدال ها موجب فرسایش در اندیشه دانشمندان ما می شود.

وی افزود: جدال گری از جنس کشف حقیقت نیست بلکه از جنس انتقام و کینه است که عیوب همدیگر را به رخ یکدیگر می کشند و نشانه خردمندی نقد گفتار خود و کشف اسرار گفته های دیگران است.

لاریجانی گفت: بیایید نقد خود کنیم و سخنان دیگران را رمزگشایی کنیم که فضای غبارآلود و گرد وغباری که از جدال در کشور برپا می شود دانشمندان را با مشکل مواجه می کند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.