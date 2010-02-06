اختصاص سالانه سه هزار میلیارد ریال برای طرحهای آبی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، ارسلان هاشمی صبح شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب حفاظت از آبهای زیرزمینی را بخش مهمی از ماموریتهای این سازمان نام برد و افزود: تا امروز بیش از 50 درصد مصرف از آبهای زیرزمینی بوده است و این نعمت خدادادی که در استان وجود دارد در شرایط خشکسالی دچار دگرگونی شده است و مشارکت بیش از پیش مسئولان را جهت حفاظت از آبهای زیرزمینی می طلبد.

وی گفت: 88 درصد مصرف آب در بخش‌کشاورزی است و این حجم عظیم مصرفی باید در خروجی آن و درآمد و معیشت مردم تاثیر گذار باشد که متاسفانه آمارها نشان دهنده آن نیست.

به گفته هاشمی متوسط برداشت محصول به ازای هر مترمکعب آب در دنیا 2.5 کیلوگرم است درحالیکه این رقم در کشورمان به 650 گرم می رسد.

هاشمی تاکید کرد: تجدید نظر و تلاش اساسی در این خصوص لازم است تا در جهت بهبود راندمان و ارتقای سطح آگاهی عمومی جهت مصرف صحیح از آب باید قدم‌های اساسی برداشته شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در ادامه از انتقال خط دوم آب زرینه رود به بناب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با انتقال خط دوم انتقال آب از زرینه رود، آب مورد نیاز شهرستان بناب و به خصوص صنایع بزرگی که در این مسیر ایجاد شده‌اند تامین خواهد شد و هم اکنون این طرح بیش از 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی گفت: برای اجرای این طرح تا سال 88 حدود 80 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و پیش بینی می شود در سال 89 با تخصیص 44 میلیارد ریال اعتبار شاهد اتمام این طرح باشیم.

هاشمی از ساماندهی رودخانه ها به عنوان یکی دیگر از کارهای امور آب نام برد و گفت: بیش از 35 کیلومتر رودخانه های شهرستان ساماندهی شدند و با تغییر در الگوی کشت می توان نقش موثری را در کاهش و هدر رفتن آب بکار برد.

وی بیان کرد: با فعال کردن تعاونیهای کشاورزی از این پتانسیل جهت صیانت از آبهای زیر زمینی استفاده کنیم و با فعال کردن این بخش در شهرستان حفاظت آبهای زیر زمینی را به خود مردم بسپاریم.