به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری ومیکس نیمی از قسمتهای مجموعه تلویزیونی "پرانتز باز" به کارگردانی کیومرث پوراحمد به پایان رسیده وبه شبکه دو سیما تحویل داده شده است، بقیه قسمتها نیز به زودی آماده نمایش می‌شود. زمان پخش این مجموعه اوائل اسفند یا بعد از نوروز 89 است.

فیلمنامه "پرانتز باز" را پوراحمد با همکاری اصغر عبداللهی نوشته است. در خلاصه داستان آن آمده : یک ساختمان متروکه‌ در گوشه‌ای از شهر که زمانی مسافرخانه قدیمی بوده با حضور آقای گلشهر بازسازی می‌شود و به صورت یک مهمانخانه مجلل شروع به کار می‌کند و...این مجموعه در 26 قسمت 60 دقیقه‌ای با حمایت سیمافیلم برای شبکه تهران تولید می‌شود.

اکبر عبدی، رضا کیانیان، مرضیه برومند، مهرانه مهین‌ترابی، مجید سعیدی، ابراهیم آبادی، بهرام شاه‌محمدلو، مهدی احمدی، رضا بابک، عطیه غبیشاوی، محمدرضا ترابی، مالک سراج، امیر غفارمنش، فردوس کاویانی، طناز طباطبایی، فرزین محدث، رحمان باقریان، حسین عابدینی، محمدعلی‌ میاندار، شاهرخ نورمحمدی و مهدی باقربیگی در این مجموعه بازی می‌کنند.

دیگر عوامل مجموعه عبارتند از: نویسنده: کیومرث پوراحمد با همکاری اصغر عبدالهی، مدیر تصویربرداری مهدی مجدوزیری، مدیر تولید : فهیمه ساعی،صداگذار : حامد رضی، طراح گریم :مهری شیرازی، دستیار اول کارگردان : احسان بیگلری ، تهیه کنندگان: کیومرث پوراحمد و داریوش بابائیان .

کیومرث پوراحمد مجموعه‌های "سرنخ" و "قصه‌های مجید" را کارگردانی کرده است. او فیلم‌های سینمایی "بی‌بی چلچله"، "گل یخ"، "اتوبوس شب"، "خواهران غریب" و "شب یلدا"و... را در کارنامه دارد.