طوفان شدید زاهدان فروکش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، طوفان شدید در شهر 800 هزار نفری زاهدان که از صبح جمعه آغاز و به حدود 120 کیلومتر در ساعت نیز رسیده بود و باعث قطعی برق نیمی از این شهر و بخش نصرت آباد شده بود، از صبح امروز به تدریج از سرعت آن کاسته شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان در خصوص وضعیت جوی استان، اظهار داشت: طوفان 115 کیلومتری دیروز زاهدان هم اکنون به 60 کیلومتر در ساعت رسیده است اما ناپایداری های جوی در نواحی جنوبی و ساحلی استان از عصر امروز تشدید می شود.

علی ملاشاهی افزود: این شرایط جوی که با رگبار باران، تگرگ ووزش تند بادهای شدید همراه خواهد بود سیلابی شدن مسیر رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بر اساس پیش بینی ها مواج بودن دریای عمان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

ملاشاهی همچنین اعلام کرد: این ناپایداری ها موجب وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در منطقه سیستان خواهد شد و پایان این شرایط جوی روز دوشنبه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: طی 24 ساعت گذشته میزان بارندگی ها در شهرستانهای زاهدان 7.1 میلیمتر، خاش 9 میلیمتر، ایرانشهر 1.3 میلیمتر و در بخش میرجاوه نیم میلیمتر گزارش شده است.

بیشتر خسارات وارده این طوفان به شبکه برق زاهدان در خیابانهای دانشگاه، بزرگمهر، شهید مطهری، ابتدای کوی قدس و ابتدای خیابان حسین بر بوده است.

در حال حاضر تنها شهرک کارگاهی و تعداد اندکی از محلات شهر زاهدان در خاموشی به سر می برند که به گفته مسئولان بزودی مشکل شبکه برق آنها برطرف خواهد شد.

همچنین در آخرین ساعات روز جمعه مشکل برق تصفیه خانه آب شهر زاهدان برطرف شد و اکنون شبکه آب آشامیدنی شهر هیچ مشکلی در تأمین آب مردم ندارد.