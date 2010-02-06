بررسی چگونگی اجرای لایحه هدفمندی با حضور حسینی و مدد/بررسی بودجه 89

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس در هفته جاری موضوع بررسی لایحه بودجه سال 89، انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و حضور تنی چند از وزیران در مجلس شورای اسلامی است.

کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی لایحه بودجه سال 1389، جمع بندی نهایی و تهیه گزارش را به عنوان مهمترین دستور کار دنبال می کند.

در کمیسیون اجتماعی مجلس علاوه بر بررسی بودجه، بررسی طرح ساماندهی نظام اداری به منظور ادغام دو وزاتخانه رفاه و کار در دستور کار قرار دارد.

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بررسی های نهایی خود درباره بودجه سال 1389 را انجام خواهد داد و پس از جمع بندی نهایی، مصوبات کمیسیون را به کمیسیون تلفیق ارسال خواهد کرد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون انرژی همچون سایر کمیسیون ها بررسی بودجه را به عنوان مهمترین دستور دنبال خواهند کرد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز بررسی اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای در وزارت بهداشت، کمیته امداد، وزات علوم، دانشگاه پیام نور، دفاع و ناجا و بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه 89 را در دستور کار خواهد داشت و کارگروه امور عمومی این کمیسیون بحث و بررسی را پیرامون طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات با حضور وزیر دادگستری و کارشناسان دیوان محاسبات دارد.

کمیسیون تلفیق که هفته گذشته اعضای 50 نفره خود را شناخت نیز روز یکشنبه این هفته اعضای هیئت رئیسه خود را انتخاب خواهد کرد و سایر مقدمات مربوط به این کمیسیون را دنبال می کند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بررسی بودجه سال آینده را بر مبنای پیشنهادهای نمایندگان وزارت کشور، ناجا و ثبت احوال در دستور کار یکشنبه خود دارد.

برگزاری جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، بررسی بودجه سال 89 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و استماع گزارش بودجه ای رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری به ترتیب دستور کار روزهای سه شنبه و یکشنبه این هفته کمیسیون صنایع و معادن است.

کمیسیون عمران مجلس در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه این هفته خود بررسی بودجه مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را به همراه زیرمجموعه های این مجموعه ها در دستور کار دارد.

بررسی بودجه سال 89 در بخش های فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، گردشگری، زنان، خانواده، جوانان، خبرگزاری جمهوری اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه پژوهشهای قرآنی و مجمع جهانی اهل البیت(ع)، مرکز امور زنان و خانواده و شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و خانه فرهنگ ایرانیان خارج از کشور در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس است.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در جلسات تخصصی خود این هفته در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه بررسی ماده واحده و ردیف های بودجه سال 89 کل کشور را در خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دانشکده علوم قضایی، روزنامه رسمی و دادگاه ویژه روحانیت را دنبال می کند.

ادامه بحث پیرامون مسائل حقوقی رودخانه هیرمند و مشکلات تامین آب سیستان و بلوچستان با حضور نمایندگان وزارتخانه های نیرو، امورخارجه، جهاد کشاورزی و فرمانده هنگ مرزی و جمع بندی مصوبات این کمیسیون درباره بودجه و ارائه آن به کمیسیون تلفیق از مهمترین دستور کارهای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در هفته جاری است.

رسیدگی به شکایات واصله در کارگروه های فرهنگی اجتماعی، اقتصادی عمرانی، سیاسی نظامی، قضایی حقوقی، امور ویژه و رسیدگی به پرونده های کلاسه 6211 و 6212 باحضور مسئولان ذیربط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها و گزارش شماره 126629/1 مورخ 1388/10/26 سازمان ثبت احوال از مهمترین دستور کارهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این هفته است.

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه دوشنبه این هفته خود بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از کارشناسان دنبال می کند و در ادامه روزهای دوشنبه و سه شنبه لایحه تجارت را بررسی می کند.