۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

فرهاد رهبر خبر داد:

تاسیس دانشکده کتابداری در دانشگاه تهران/ یکپارچه سازی کتب و نشریات

رئیس دانشگاه تهران گفت: مقدمات ایجاد دانشکده کتابداری در دانشگاه تهران فراهم شده و چنانچه در بودجه 89 هزینه مناسب برای ساخت این دانشکده لحاظ نشود باید از منابع اختصاصی دانشگاه بودجه ای تامین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح امروز شنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه تهران با سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی که در سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: این اقدام مبارک باید پیش از این به انجام می رسید زیرا ما ادعای ارتباط بهینه دانشگاه تهران با جامعه را داریم و چنانچه این ادعا درست باشد باید این ارتباط به صورت نهادینه به انجام رسد که یکی از راه های آن انعقاد و ایجاد این همکاری است.

وی افزود: دانشگاه تهران در راستای ارتباط مستقیم با صنعت و جامعه با سازمان اسناد ملی قرارداد همکاری منعقد می کند تا امکانات به صورت همه جانبه و مطلوب به مردم ارائه شود.

رئیس دانشگاه تهران افزود: در راستای این همکاری کنسرسیومی به همت سازمان اسناد ملی و دانشگاه تهران در حال تشکیل است تا بتوانیم این اقدام را گسترده تر به سرانجام رسانده و مخزن کتب و نشریات را به صورت یکپارچه در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

وی اضافه کرد: باید 70 هزار کتاب دار حداقل  برای کتابخانه های عمومی تربیت شوند و در این زمینه رشته های وابسته به کتابداری نیز در دانشگاه تهران ایجاد شود.

در ادامه این مراسم، علی اکبر اشعری - رئیس سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی نیز گفت: پس از امضای این موافقت نامه امیدواریم هر چه سریعتر بندهای آن آغاز و به نتیجه مطلوب برسد چرا که این همکاری موجب افزایش ظرفیت علمی و فرهنگی شده و باید توسعه یابد.

