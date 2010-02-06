تاسیس دانشکده کتابداری در دانشگاه تهران/ یکپارچه سازی کتب و نشریات

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر صبح امروز شنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه تهران با سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی که در سازمان مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: این اقدام مبارک باید پیش از این به انجام می رسید زیرا ما ادعای ارتباط بهینه دانشگاه تهران با جامعه را داریم و چنانچه این ادعا درست باشد باید این ارتباط به صورت نهادینه به انجام رسد که یکی از راه های آن انعقاد و ایجاد این همکاری است.

وی افزود: دانشگاه تهران در راستای ارتباط مستقیم با صنعت و جامعه با سازمان اسناد ملی قرارداد همکاری منعقد می کند تا امکانات به صورت همه جانبه و مطلوب به مردم ارائه شود.

رئیس دانشگاه تهران افزود: در راستای این همکاری کنسرسیومی به همت سازمان اسناد ملی و دانشگاه تهران در حال تشکیل است تا بتوانیم این اقدام را گسترده تر به سرانجام رسانده و مخزن کتب و نشریات را به صورت یکپارچه در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

وی اضافه کرد: باید 70 هزار کتاب دار حداقل برای کتابخانه های عمومی تربیت شوند و در این زمینه رشته های وابسته به کتابداری نیز در دانشگاه تهران ایجاد شود.

در ادامه این مراسم، علی اکبر اشعری - رئیس سازمان اسناد ملی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی نیز گفت: پس از امضای این موافقت نامه امیدواریم هر چه سریعتر بندهای آن آغاز و به نتیجه مطلوب برسد چرا که این همکاری موجب افزایش ظرفیت علمی و فرهنگی شده و باید توسعه یابد.