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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

رئیس جمهور ترکیه :

غرب نباید افغانستانی ویران را برای مردم این کشور باقی بگذارد

غرب نباید افغانستانی ویران را برای مردم این کشور باقی بگذارد

رئیس جمهوری ترکیه ضمن انتقاد از سیاستهای نیروهای ائتلاف در افغانستان از آنها خواست تا کشور را به ویرانه ای تبدیل نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "راشاتودی"، عبدالله گل گفت: افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و مسائل این کشور نمی تواند صرفاً از طریق راهبردهای نظامی حل و فصل شود.

وی که در جمع وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در نشست دو روزه این سازمان در استانبول صحبت می کرد، افزود: نیروهای خارجی نباید پس از خروج خود از افغانستان سرزمینی ویران شده برای مردم آن باقی بگذارند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین افزود: نیروهای امداد امنیت بین المللی (ایساف) و ناتو به آنجا نرفته اند تا هویت، فرهنگ، ارزشها و سنت های مردم این کشور را تغییر دهند. اگر این واقعیت کاملاً درک شود منزوی شدن تهدید و ترور و پیروزی در جنگ بسیار آسان خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت بد مردم افغانستان تصریح کرد: تقریباً 15 میلیون کودک افغانستان نیاز به آموزش، خدمات بهداشتی و فرصت هایی شغلی دارند.

این مقام ترک همچنین بار دیگر نیاز به آموزش و تجهیز نیروهای افغان برای مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته را به شرکت کنندگان در این نشست گوشزد کرد.

کد مطلب 1030593

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