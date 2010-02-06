غرب نباید افغانستانی ویران را برای مردم این کشور باقی بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "راشاتودی"، عبدالله گل گفت: افغانستان متعلق به مردم افغانستان است و مسائل این کشور نمی تواند صرفاً از طریق راهبردهای نظامی حل و فصل شود.

وی که در جمع وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو در نشست دو روزه این سازمان در استانبول صحبت می کرد، افزود: نیروهای خارجی نباید پس از خروج خود از افغانستان سرزمینی ویران شده برای مردم آن باقی بگذارند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین افزود: نیروهای امداد امنیت بین المللی (ایساف) و ناتو به آنجا نرفته اند تا هویت، فرهنگ، ارزشها و سنت های مردم این کشور را تغییر دهند. اگر این واقعیت کاملاً درک شود منزوی شدن تهدید و ترور و پیروزی در جنگ بسیار آسان خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت بد مردم افغانستان تصریح کرد: تقریباً 15 میلیون کودک افغانستان نیاز به آموزش، خدمات بهداشتی و فرصت هایی شغلی دارند.

این مقام ترک همچنین بار دیگر نیاز به آموزش و تجهیز نیروهای افغان برای مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته را به شرکت کنندگان در این نشست گوشزد کرد.