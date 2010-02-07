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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

"جامانده" در تهران کلید خورد

"جامانده" در تهران کلید خورد

فیلم تلویزیونی "جامانده" به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه‌کنندگی علی واجد سمیعی در تهران کلید خورد.

واجد سمیعی به خبرنگارمهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "جامانده" به تازگی در تهران آغاز شده است، علیرضا خمسه، ژاله صامتی و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم تلویزیونی هستند.

وی افزود: فیلمنامه این فیلم توسط محمود آیدین، بهروز شعیبی و سعید اصغرزاده بر اساس طرحی از آیدین نوشته شده است. سعید ابراهیمی‌فر، بهرنگ توفیقی، مینو زاهدی، سیامک ادیب، زهره صفوی، مهدی بجستانی و خسرو احمدی دیگر بازیگران فیلم تلویزیونی "جامانده" هستند.

درخلاصه داستان این فیلم آمده است: جاماندن پسر بچه‌ای پنج ساله در یک آژانس اتومبیل، اجبار راننده برای نگهداری از او و تلاش برای یافتن خانه پسربچه ماجراهای فیلم تلویزیونی "جامانده" را رقم می‌زند.

عوامل فیلم تلویزیونی "جامانده" عبارتند از مدیر تصویربرداری: مهدی جعفری، صدابردار: داریوش صادق پور، مدیر تولید: محسن امجدی، طراح گریم : فاطمه کمالی، طراح صحنه و لباس: فرحناز نادری.

کد مطلب 1030594

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