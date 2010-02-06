انعقاد قرارداد دو طرح کلان ملی با حضور رئیس جمهور در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه صبح امروز شنبه در نشست مطبوعاتی دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی افزود: در راستای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و سوق دادن پژوهشگا‌هها و دانشگاهها به پژوهشهای تقاضامحور، قرارداد دو طرح کلان ملی فناورانه با حضور رئیس جمهور در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی منعقد می شود.

وی طرح کلان تجهیز شبکه ‌های ملی و فرهنگی در حوزه علوم انسانی و حوزه فرهنگی را یکی از این طرح ها دانست و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح یکی از مشکلات مبنی بر عدم فعالیت در حوزه علوم انسانی، برطرف شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین طرح را طرح کلان استانی بهبود صنعت توت فرنگی استان کردستان اعلام کرد و گفت: این طرح توسط کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت توت فرنگی انجام خواهد شد که پیرو سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و تاکیدات ایشان مبنی بر استفاده از ظرفیت بالای کشت و صنعت محصول توت فرهنگی این استان صورت می ‌گیرد.

وی اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور کاربردی شدن تحقیقات و تجاری سازی ایده ها دومین جشنواره نوآوری و شکوفایی را طی روزهای 19 تا 21 بهمن ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می کند.

وی از برپایی نمایشگاه بزرگ اختراعات و نوآوریها در این جشنواره خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی را برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای نخبگان فراهم می کند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نمایشگاه بزرگ اختراعات در 4 بخش برنامه ریزی شده است که در بخشی از آن 400 اختراعی که تایید علمی دریافت کرده اند به نمایش گذاشته می‌شوند و در بخش دیگر 600 اختراع برای ارزیابی به معرض نمایش گذاشته خواهند شد.

وی افزود: 400 شرکت دانش‌بنیان و صنایع مختلف نیز بخشهای دیگری از نمایشگاه به شمار می آیند.

سلطانخواه گفت: در پایان این جشنواره اختراعات تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان، توسط تیم داوری بررسی خواهد شد تا در صورت کسب امتیازات لازم تسهیلات برای ثبت بین ‌المللی آنها نیز ارائه شود ضمن اینکه از طرحهایی که توسط دستگاهها به عنوان طرحهای برتر معرفی شوند، تقدیر می شود.