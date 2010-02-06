به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های جزئیات برگزاری این هم اندیشی فردا یکشنبه 18 بهمن از سوی رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی طی نشستی تشریح خواهند شد.

در این نشست همچنین توضیحات تکمیلی در ارتباط با رونمایی از ترجمه و چاپ قانون اساسی به 30 زبان دنیا توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گزارشی از اقدامات سازمان در ارتباط با ایام مبارک دهه فجر نیز ارائه می شود .

ارائه گزارشی از اقدامات سازمان در ارتباط با نوروز سال 1389 نیز از دیگر مباحث پیش بینی شده برای این نشست عنوان شده است .

در حاشیه این نشست با حضور برخی میهمانان داخلی و خارجی رونمایی از کتابهای سی امین سالگرد انقلاب اسلامی و افتتاح سایت انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) به پنج زبان شامل زبانهای ( عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی و فارسی) انجام خواهد شد.

نشست خبری مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی فردا یکشنبه مورخ 18 بهمن ماه ساعت 10 الی 12 در سالن تشریفات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واقع در بزرگراه رسالت – روبروی درب شمالی مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود.