دکتر علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی ردیفهای بودجه بسیار کلی ارائه شده و برای مثال تحت معاونت راهبردی ریاست جمهوری بودجه کلانی قرار داده شده با عنوان کلی توسعه امور فرهنگی که جزء بودجه فرهنگی حساب می شود اما موارد مصرف آن مشخص نیست.

مطهری در رابطه با ایراد این ردیفهای بودجه کلی گفت: این ردیفهای بودجه کلی دست دولت را برای اینکه آن را به مصرف دلخواه خود برساند باز می گذارد و دیگر این که نظارت مجلس را هم محدود می کند. وقتی عنوان کلی باشد مجلس نمی تواند مصرف بودجه را مورد بازخواست قرار دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی یادآور شد: در تصویب لایحه بودجه باید این اشکالات رفع شده و عناوین کلی به صورت جزئی مطرح شوند تا مشخص شود که در کجا به مصرف می رسد.

وی گفت: بودجه فرهنگی سال 1389 به رغم افزایشی که نسبت به سال گذشته داشته هنوز هم کافی نیست ، چرا که ما در زمینه های رسانه و هنر، ورزش و تربیت بدنی و ارشاد و تبلیغات اسلامی و حوزه های علمیه نیازمند فعالیتهای گسترده به منظور توسعه هستیم .

علی مطهری تأکید کرد: با توجه به ایکه محتوای انقلاب ما فرهنگی است و همه پیشرفتهای علمی چون پرتاب ماهواره به فضا منهای توسعه فرهنگی هیچ ارزشی ندارد، اگر جهت گیری فرهنگی نداشته باشیم و به سمت فرهنگ غربی حرکت کنیم به هر میزان که در زمینه های علمی و فناوری پیشرفت داشته باشیم ارزش چندانی ندارد.

به گزارش مهر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1389 کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه فرهنگی اعلام کرد: علاوه بر بودجه های معمول بخش فرهنگ که در سال 88 به حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می شود، 1500 میلیارد تومان به بخش فرهنگ اختصاص داده شد که 900 میلیارد تومان آن برای کارهای نرم افزاری فرهنگ و توسعه تولید و محتوای فرهنگی و 600 میلیارد تومان هم برای زیرساخت های فرهنگی اختصاص می یابد.