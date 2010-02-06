۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

ونگر:

اشتباهات دیدار با منچستریونایتد را تکرار نمی‌کنیم

آرسن ونگر گفت تیم آرسنال در دیدار با چلسی هرگز مرتکب اشتباهات دیدار با منچستریونایتد نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اس پی ان، تیم فوتبال آرسنال پس از متحمل شدن شکست سنگین 3 بر یک مقابل منچستریونایتد، روز یکشنبه در یکی از حساس‌ترین دیدارهای فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر در استمفوردبریج به مصاف چلسی، صدرنشین جدول رده بندی می رود.

ونگر اظهارنظر خود در خصوص دیدار مقابل چلسی را با یادآوری دیدار هفته گذشته آرسنال برابر منچستریونایتد آغاز کرد و گفت: بزرگترین افسوس من در دیدار با منچستریونایتد این است که به آنها فضای زیادی دادیم. ما به بازیکنان منچستر اجازه دادیم بازی کنند آنهم در جایی که باید فوتبال خود را به آنها دیکته می کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: من بر این باورم تیم ما می تواند در هر نقطه‌ای از جهان برنده از زمین خارج شود منوط به اینکه عملکرد خوبی از خود نشان دهد. هدف ما این است که در دیدار با چلسی به آنها فضای بازی ندهیم.

سرمربی آرسنال در پایان گفت: وقتی فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر را آغاز کردیم کسی فکر نمی کرد در جمع چهار تیم بالای جدول قرار بگیریم و مدعی کسب عنوان قهرمانی شویم. اکنون به جای اینکه واهمه‌ای به دل راه بدهیم من معتقدم باید با قدرت به کار خود ادامه دهیم چراکه توان قهرمانی در رقابت‌های این فصل را داریم.

