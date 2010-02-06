برنامه های اصلاح و تربیت در زندانهای کشور موثر واقع شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد شهبازی پیش از ظهر شنبه در جریان نوزدهمین کارگاه آموزشی بررسی کاهش آسیبهای سازمان زندانهای کشور افزود: یکی از نمودهای تاثیرات مثبت این برنامه را می توان در موضوع ایدز در زندانها مشاهده کرده که طی این مدت کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های کاهش آسیب در زندانها نیز بیان کرد: این برنامه های در ایران به نحوی طراحی شده که در تمام جوامع بین المللی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشرفته ترین زندانها یاد می شود و حتی شرایط به گونه ای موثر بوده که از ایران خواسته شده که در این رابطه برخی از برنامه ها و روشهای نیز در اختیارشان قرار گیرد.

مدیر اجرایی برنامه های کاهش آسیبها در زندانهای کشور با اشاره به برگزاری کارگاه مذکور بیان کرد: از جمله اهداف برگزاری این کارگاه استفاده از تجربیات شرکت کنندگان و آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مختلف حوزه زندانهاست.

شهبازی گفت: در این کارگاه ها برنامه های آموزشی بررسی می شود و به صورت پایدار در اختیار کارکنان و مدیران کل زندانها قرار می گیرد.

این کارگاه از امروز(شنبه) آغاز شده و تا سه روز نیز ادامه دارد.