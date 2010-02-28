مدرسه زندگی یا مدرسه اقتدار؛ اتلاف وقت و انرژی برای اجرای دو طرح مشابه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی از ابتدای حضور خود در وزارت آموزش و پرورش در همایشها و گردهمایی هایی که با معلمان و دانش آموزان داشته، عنوان کرده است: " مدرسه باید به کانون فرهنگی و آموزشی محله تبدیل شود. باید تمام فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و مشارکتی محله در ساعاتی که کلاسهای درس دایر نیستند، در مدرسه برگزار شود. باید از تمام ظرفیتهای وزارت آموزش و پرورش برای اقتدار مدارس استفاده کرد و تمام اعتبارات را صرف مدارس کنیم."

وزیر جدید آموزش و پرورش ضمن اشاره به ایجاد فعالیتهای فوق برنامه در مدارس و استفاده از معلمان و والدین دانش آموزان بارها تاکید کرده است: " تمام معاونان وزیر آموزش و پرورش باید بنشینند و ببینند که برای اجرای این برنامه ها در مدارس چه باید کرد."

در همین راستا نیز کمیته ای متشکل از معاونان وزیر آموزش و پرورش و روسای برخی از سازمانها در پژوهشگاه تعلیم و تربیت تشکیل شده که قرار است ایده دکتر حاجی بابایی را بررسی و نقشه راهبردی آن را برای اجرا در مدارس ترسیم کنند. این خبر را هاجر تحریری نیک صفت رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت داد و افزود: " باید تمام ظرفیتهای وزارت آموزش و پرورش را برای تبدیل مدارس به کانون فرهنگی و پرورشی بررسی کنیم."

ایده جدید وزیر آموزش و پرورش برای ایجاد مدرسه اقتدار با طرح مدرسه زندگی که ایده علی احمدی بود، همپوشانی دارد و ما طی نامه ای این موضوع را با دکتر حاجی بابایی در میان خواهیم گذاشت محمدعلی امیری

نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد و جای ابهام و سئوال را باقی می گذارد، شباهت زیاد این ایده با "طرح مدرسه زندگی" است که از سوی علی احمدی عنوان می شد.

یکی از دغدغه های وزیر سابق آموزش و پرورش این مسئله بود که " مدرسه کنکور" را که آموزش و پرورش کنونی بدان دچار است به " مدرسه زندگی" تبدیل کند. مدرسه ای ایده آل که دانش آموزان به جای تست زدن و حفظ کردن مبانی نظری، اصول اساسی زندگی را فرا گیرند و آن را در امور روزمره خود به کار بندند. طرحی که در آن هم بر استفاده از ساعات غیردرسی مدارس تاکید شده است.

نتایج ایده پردازی های وزیر آموزش و پرورش دولت نهم بالاخره در سال تحصیلی 89-88 ثمر داد و هم اکنون طرح " مدرسه زندگی" در 6 هزار مدرسه در سراسر کشور به شکل آزمایشی در حال اجرا است تا مدیران بتوانند نقاط قدرت و ضعف را دریابند و در سالهای بعد آن را مرتفع سازند.

اما هم اکنون این سئوال مطرح است که چرا با وجود اجرای طرح آزمایشی "مدرسه زندگی" وزیر آموزش و پرورش خواهان اجرای طرح دیگری در مدارس است؟ آیا بررسی ایده "مدرسه اقتدار" در کمیته تخصصی در پژوهشگاه تعلیم و تربیت موازی کاری با "مدرسه زندگی" نیست و آیا نمی توان گفت که چنین پیشنهادهایی در واقع فرصت سوزی وقت و انرژی مدیران آموزش و پرورش است که می توانند طرح ها و ایده های جدید تر و ناب تری را دنبال کنند؟ یا اساسا دانش آموزان را می توان به موشهای آزمایشگاهی تشبیه کرد که هر از چندگاهی مورد آزمایش فرد جدیدی قرار می گیرند؟

این سئوالات را با "محمدعلی امیری" مدیرکل دفتر مشاوره امور تربیتی و تحصیلی که مسئولیت برگزاری طرح مدرسه زندگی را برعهده دارد، در میان گذاشتیم.

کارشناسان آموزشی معتقدند مهمتر از طرح ایده های تازه و نو به نو اجرای سریع آنها است



امیری با تایید اینکه طرح "مدرسه اقتدار" شباهتهای بسیاری با " مدرسه زندگی" دارد، گفت: در واقع این دو طرح با یکدیگر همپوشانی زیادی دارند. در ارتباط با دستوری که وزیر آموزش و پرورش به پژوهشگاه تعلیم و تربیت داده اند اطلاعی ندارم اما بنده شخصا شباهتهای ایده آقای حاجی بابایی را با طرح مدرسه زندگی به ایشان گفته ام و هم اکنون نیز در حال تنظیم نامه ای برای اعلام این موضوع به وزیر آموزش و پرورش هستیم.

مدیرکل دفتر مشاوره امور تربیتی و تحصیلی معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون در هشت مدرسه از هر منطقه آموزش و پرورش طرح مدرسه زندگی در حال اجراست، ادامه داد: امسال، اولین سال اجرای آزمایشی طرح است و بدنبال تطبیق شرایط مدارس و طرح هستیم.

امیری درباره این طرح افزود: مدرسه زندگی یک رویکرد و نگرش جدید در تدوین برنامه های آموزشی مدارس است. در ابتدای این طرح روشهای تدریس معلمان تغییر می کند که طی برنامه هایی که برای سال 1389 طراحی کرده ایم آموزشهای جدیدی در کلاسهای ضمن خدمت و کارگاههای تخصصی به آنها ارائه می شود.

به هر حال خارج شدن از وضعیت فعلی مدارس متوسطه که تنها دانش آموزان به کنکور و آینده تحصیلی خود فکر می کنند و هیچ برنامه ای برای زندگی عادی خود ندارند، ضرورتی است که تمام مسئولان تعلیم و تربیت و در راس آنها دو وزیر اخیر آموزش و پرورش بر آن تاکید دارند اما کارشناسان آموزشی معتقدند که مهمتر از طرح ایده های تازه و نو به نو اجرای سریع آنها است.

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فهیمه سادات طباطبایی