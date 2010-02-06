رفتار غرب برای تامین سوخت رآکتور تهران کلاهبرداری سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح امروز شنبه در جشنواره ابن سینا در محل دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران گفت: ابن سینا شخصیتی زوجانبین داشت و مایه افتخار تمدن ایران اسلامی است و حق است که در بخش پزشکی به عنوان یک نماد مورد توجه باشد هر چند که او در حوزه ریاضیات، فلسفه، موسیقی و حکمت قرائت های منبسط و بازی از خود به جای گذاشته است.

وی یکی از اقدامات ابن سینا را ایجاد طراوت عقل و دین در آثار خود عنوان کرد و گفت: آثار ابن سینا به عنوان یک چهره مطرح ایرانی در غرب نیز تدریس و مورد توجه قرار گرفت ولی ارتباط مقوله علم و دین از آثار او به درستی درک نشده است.

لاریجانی افزود: ما از سنت ابن سینا برخورداریم که از قلمرو دین به شناخت درستی رسیده بود و انسان را موجودی می دانست که مقداری در علم حصولی باید تلاش کند و برای اشراف به علم مقداری نیز باید در اشراق زبده باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنی از امام حسین (ع) مبنی بر اینکه عقل در پناه حق و دین به کمال می رسد، گفت: به راستی عقل در پناه دین می تواند قلمروهای بیشتری را کشف کند البته غرب خود را از این عامل محروم کرده است ولی وقتی آدمی عقل را با دین می آمیزد، استعدادهای بیشتری از او شکوفا می شود.

وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: اگر شخصیتی مثل ابن سینا را الگو قرار می دهیم باید همه جوانب آن را بشناسیم علی الخصوص بحث هایی که او در زمینه علوم میان رشته ای دارد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به خیزش علمی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر بستر مناسب باشد دانشمندان ایرانی می توانند در قلمروهای بسیاری پیشرفت داشته باشند و اگر می خواهیم این دستاوردها گسترش یافته و حفظ شود، باید در مسیر سازماندهی بسترها گام برداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظارت بر دانشگاهها نباید از جنس نظارت بر مدارس و دبیرستانها باشد، گفت: دانشگاهها به لحاظ تصمیم گیری باید اختیاراتی داشته باشند و برای هر چیز کوچکی نباید آنها را معطل نگه داریم.

وی افزود: ما نباید تصمیمات مدیران دانشگاهی را گره بزنیم بلکه باید بگذاریم ذهن آنها برای تحرک آزاد باشد.

لاریجانی گفت: در زمینه بودجه نیز باید به سمتی برویم که اولویت ما با تولید اندیشه باشد و دانشمندان و صاحبنظران بتوانند با فراق بال بیشتری به امور پژوهشی خود برسند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به فضای کشور اشاره کرد و گفت: فضای کشور باید آرام باشد تا دانشمندان بیشتر برای زیست در کشور رقبت داشته باشند .

وی با بیان اینکه ما با گفتگو و شفافیت مخالف نیستیم گفت: ولی این گفتگوها باید از منهج خردمندانه برخوردار باشد و از جدال و گرد و غبار کردن جامعه بپرهیزیم.

لاریجانی در ادامه سخنی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه جبرئیل هر زمانی که نازل می شد در آخر سخنان خود بر پرهیز از جدال تاکید کرده و می گفت که جدال باعث عیان شدن عیوب می شود و اگر جامعه از ظرفیت لازم برخوردار نباشد به دروغ گرایش پیدا می کند ، نقل کرد و گفت: جدال از جنس حقیقت نیست بلکه از جنس کینه است و موجب این می شود که عیب های یکدیگر را به رخ همدیگر بکشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به سخنی دیگر از امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: باید خود را نقد کرده و اسرار و گفته دیگران را بیابیم و از جدال پرهیز کنیم حتی اگر حق با ما باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید بر روی دانش و پژوهش در داخل کشور تمرکز داشته باشیم، گفت: شرایط کشور ما اقتضا می کند که بیشتر به سمت تولید علم برویم زیرا غرب علاقه ندارد ایرانیها از یک سطحی بالاتر بروند.

لاریجانی افزود: غرب به ایران کینه ورزانه نگاه می کند و بهانه تراشی می کند و نمونه آن موضوع هسته ای است که آنها خود می دانند ما بمب اتم نداریم اما جلوی پای ایران سنگ اندازی می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان یکی از سناتورهای آمریکایی گفت: ایران وقتی ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد یکی از سناتورهای آمریکایی گفته بود که ما احساس خطر می کنیم ولی باید از آنها سئوال کرد که مگر خود شما موشک های قاره پیما و بمب اتمی ندارید پس از چه چیز ایران احساس خطر می کنید.

وی افزود: وقتی به سخنانشان توجه می کنیم متوجه می شویم که آنها نمی خواهند ایران از سطح کشورهای دوم و سوم بالاتر بیاید و این فقط منحصر به ایران نیست بلکه آنها نمی خواهند هیچ کشور اسلامی از سطح دو و سه بالاتر برود تا رژیم صهیونیستی در منطقه تکتازی کند.

لاریجانی گفت: آنها می گویند ایران توازن منطقه را به هم زده است ولی باید از آنها پرسید که آیا این جدولی ثابت است که شما طراحی کرده اید و نباید تغییر پیدا کند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آنها می خواهند در روند جهانی سازی این جدول را ثابت نگه داشته و نگذارند کشورهایی مثل ایران تغییر جایگاه دهند.

وی گفت: کسب دانش یک فراز و فرودهایی دارد ولی اگر با سنگ اندازی نیز مواجه شود ، موانع سخت تر می شود و نمونه آن تامین سوخت رآکتور تهران بود که ظاهرا آنها دنبال این بودند که مواد غنی شده ایران را حراج کنند.

لاریجانی اضافه کرد: آنها چرا نگران رآکتور تحقیقاتی تهران هستند ، ما خود بهتر می دانیم که چگونه سوخت مورد نیاز این رآکتور را تامین کنیم ولی آنها به دنبال موضوع مجادلات جدیدی بودند زیرا جنس مجادلات آنها در گذشته سمت دیگری داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تهدیداتی که آنها در مذاکرات اخیر داشتند، گفت: آنها می گویند باید با همان مسیری که ما تعیین می کنیم شما سوخت رآکتور تهران را تامین کنید و اگر این مسیر را دنبال نکنید شما را مجازات می کنیم ولی خود آنها بهتر می دانند که این یک نوع کلاهبرداری سیاسی است و به دنبال گرفتن مواد غنی شده ایران هستند.

وی در ادامه گفت: باید بشناسیم که در چه فضایی هستیم و آمریکا نیز با ادبیات دیگری خواسته های گذشته خود را مطرح می کند باید دانست که آمریکا برای ما دلسوز نبوده و علی رغم سخنان اوباما باید دانست که آمریکا هنوز همان روحیه سابق را دارد.

لاریجانی با طرح این سئوال که اوباما چه گامهایی درباره فلسطین برداشته است، گفت: آمریکا ازیک طرف می گوید که ما اهل گفتگو و مذاکره هستیم و از سوی دیگر سنای آمریکا تحریم بنزین ایران را تصویب می کند، بنابراین اگر آنها دنبال حل و فصل بودند چرا با سیاست تهدید وارد می شوند این نشان می دهد که آنها نمی خواهند حالت استکباری خود را فراموش کنند منتهی رئیس جمهور قبلی عامیانه تر سخن می گفت و امروز رفتار آمریکاییها پیچیده تر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه تحلیل شرایط به ما می گوید که باید به پژوهش بیشتر توجه شود خطاب به دانشمندان ایرانی گفت: امیدواریم با صلابت فکر و پایداری جمهوری اسلامی را در پس این خونها سربلند کنید.