دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز مجوز نشریه کشوری دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، اصغر اصغری مقدم هریس گفت: مجوز این نشریه به صاحب امتیازی دانشگاه تبریز با گستره توزیع بین المللی صادر شده است.

مدیر مسئول نشریه " علوم طبیعی دانشگاه تبریز " افزود: این نشریه به صورت فصلنامه و با روش پژوهشی به صورت مجله ای و در زمینه های علوم طبیعی منتشر خواهد شد.

اصغری مقدم هریس با بیان اینکه این نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد، افزود: به زودی اعضای هیئت تحریریه این نشریه معرفی و نحوه ارسال و پذیرش برای چاپ مقالات نیز اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشکده علوم طبیعی در سال 1374 باتفکیک دانشکده علوم به دانشکده های علوم طبیعی، فیزیک و ریاضی ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر این دانشکده در پنج رشته در مقطع کارشناسی، 12 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و در 4 رشته دکتری شامل دانشجو می پذیرد.

اصغری مقدم هریس افزود: با توجه به توسعه مطلوب دانشکده علوم طبیعی وگسترش فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشکده ضرورت انتشار چنین نشریهای از دیرباز احساس می شد که خوشبختانه با صدور مجوز این نشریه، انتظار می رود زمینه مناسبی برای انجام تحقیقات علمی در این دانشکده فراهم شود.

به گفته وی، در دانشکده علوم طبیعی هم اکنون 38 نفر هیئت علمی مشغول فعالیتهای آموزشی و پژوهشی هستند و بیش از 870 دانشجو در مقطع کارشناسی، 165 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 34 دانشجو در مقطع دکتری در آن مشغول به تحصیل می باشند.

هم اکنون در دانشگاه تبریز 15 نشریه علمی پژوهشی در هر فصل در سطح دانشکده ها و مراکز پژوهشی این دانشگاه منتشر می شود.