جشنواره علوم قرآنی باید در سطح بین المللی برگزار شود

فرحناز امینی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هر ساله جشنواره علوم قرآنی خراسان رضوی در ایام دهه فجر برگزار می شود که این همزمانی فرخنده و با معناست زیرا اسم فجر از قرآن گرفته شده و میان این دو مناسبت پیوندی عمیق و ناگسستنی برقرار است.

مدیر اجرایی مرکز تخصصی ترویج و تبلیغ قرآن کریم با بیان اینکه مخاطبان امروزی علاقمند ارائه مفاهیم قرآن در قالب هنر هستند، اظهار داشت: قرآن بر گردن همه هنرمندان مسلمان حق بزرگی دارد و آن ها باید با ارائه آثار هنری فاخر در زمینه قرآن بخشی از دین و رسالت خود را به ساحت قرآن ادا کنند.

امینی مقدم نقش تشکلهای قرآنی مردمی را در ترویج فعالیت های قرآنی مهم دانست و افزود: این تشکل ها به دلیل اینکه از دل مردم برآماده اند و به صورت خودجوش و با شور و علاقه فعالیت می کنند تاثیرات فراوانی در سطح جامعه دارند.

وی بیان کرد: با تشکیل دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی تشکل های قرآنی مردمی مورد حمایت دولت قرار گرفته و با طرح ها و برنامه هایی که این دفتر ارائه کرده تشکل های مردمی با سازماندهی بهتر و منظم تر در زمینه قرآن فعالیت می کنند.

