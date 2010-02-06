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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

ثبت یک رکورد جدید/

2700 ورزشکار از 82 کشور در المپیک زمستانی شرکت می‌کنند

2700 ورزشکار از 82 کشور در المپیک زمستانی شرکت می‌کنند

بیش از 2700 ورزشکار به نمایندگی از 82 کشور در بازیهای المپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد بیش از 2700 ورزشکار به نمایندگی از 82 کشور در بازی‌های المپیک زمستانی 2010 ونکوور شرکت می کنند که این تعداد یک رکورد جدید در بازی‌های المپیک زمستانی به حساب می آید.

2508 ورزشکار به نمایندگی از 80 کشور در بازی‌های المپیک زمستانی تورین در سال 2006 شرکت کردند.

بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور از 12 تا 28 فوریه 2010 (23 بهمن تا 9 اسفند 1388) برگزار خواهد شد و ورزشکاران حاضر در این مسابقات در 86 رویداد ورزشی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

تیم ملی اسکی ایران با چهار اسکی باز (سه مرد و یک زن) 20 بهمن ماه راهی کانادا می شود.

کد مطلب 1030631

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