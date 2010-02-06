اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی پژوهشکده رویان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، نجف قراچورلو در جلسه هماهنگی برای کلنگ زنی پژوهشکده رویان در تبریز افزود: پس از برگزاری جلسات مکرر با مسئولین استانی و کشوری جهت تامین بودجه و زمین مناسب برای این پژوهشکده پیش از سفر سوم رئیس جمهور به استان طی صورتجلسه ای مقرر شد تا 10 میلیارد ریال که پنج میلیارد ریال آن از اعتبارات استانی و پنج میلیارد ریال آن از طریق اعتبارات ملی تامین می شود به منظور احداث پژوهشکده رویان در تبریز اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: محل احداث این مرکز سه هزار متر مربع وسعت دارد که از اراضی دارای کاربری بهداشتی و درمانی شهرک باغمیشه است که پس از تحویل آن سریعا نقشه و فعالیتهای مهندسی بر روی آن انجام گرفت تا در ایام دهه فجر شاهد کلنگ زنی آن باشیم.

قراچورلو ادامه داد: زیربنای پژوهشکده شمال غرب رویان هفت هزار و 500 متر مربع در پنج طبقه مجزا خواهد بود که برای احداث آن 35 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

وی عنوان کرد: به طور کلی تجهیزات بهداشتی و پزشکی هزینه بالایی دارند و با توجه به آن پیش بینی می شود بالغ بر هفت میلیارد و 200 میلیون ریال نیز برای تجهیز آن اعتبار نیاز باشد.

قراچورلو با اشاره به تامین نیروی متخصص پژوهشکده شمالغرب رویان، بر وجود پتانسیلهای بالای علمی در این زمینه تاکید و اضافه کرد: 25 نفر از متخصصان و پزشکان استان برای فعالیت در این مجموعه اعلام آمادگی کرده اند و با ارائه رزومه کاری و بررسی آن توسط کارشناسان آماده به کار هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی اضافه کرد: احداث شعبه رویان در تبریز جهت پوشش نیازهای منطقه و به خصوص کشورهای همسایه مثمر ثمر خواد بود و امید است با کمک متخصصان این حوزه به یکی از قطبهای مهم رویان در کشور تبدیل شود.

قراچورلو ادامه داد: فعالیت های شعبه شمال غرب رویان در راستای توسعه و برنامه ریزی های کلی رویان انجام خواد گرفت و از موازی کاری در فعالیت های آن نخواهد بود بلکه مکملی برای فعالیت های مراکز رویان در اصفهان و تهران می باشد.

در این جلسه، علیرضا منادی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز گفت: ایجاد پایگاه پژوهشکده رویان در تبریز نیازمند عزم همگانی و همکاری همه جانبه مسئولان است.

وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی یک جریان دانشگاهی با سبقه جهادی است که در حداقل زمان و با حداکثر بهره وری می تواند فعالیت های بزرگی را انجام دهد که رویان نیز ازجمله آن به شمار می رود.

وی ادامه داد: نمود فعالیت های جهاد دانشگاهی را پس از گذشت 31 سال از انقلاب می توان در بحث هایی چون رویان، مشابه سازی و فعالیت های ان در زمینه علم ژنتیک جست.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: با وجود اینکه استعداد و امکان پیشروی زیادی در زمینه رویان در تبریز وجود داشته ولی به علت نبود دیدگاه های خوبی که باید باشد امکانات و مسایل فراهم نیامده و امکان رویش رویان در تبریز به وجود نیامده بود اما خوشبختانه به رغم این مسایل بزودی شاهد کلنگ زنی شعبه شمالغرب رویان در تبریز خواهیم بود

وی اضافه کرد: در استان نیز نگرشهای خوبی نسبت به وریان وجود نداشته و برخی معتقد بوند که ایجاد این پژوهشکده صرفا به خاطر درآمدزایی انجام می شود، حال اینکه اگر به خاطر درآمدزایی هم انجام شود مشکلات عده زیادی از مردم که مجبور به سفر به شهرهای دیگر بودند را در تبریز حل می کند.

منادی با اشاره به اینکه آثار توسعه علمی و نتایج چنین تحقیقاتی منحصر به یک استان یا منطقه خاص نمی شود، گفت: اهتمام نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اختصاص اعتبار مناسب برای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون آن چنانچه باید، امکانات لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است ، پیشنهاد کرد: با توجه به نبود ردیف اعتباری برای این طرح در بودجه سال 89 با رایزنی های کارشناسی بودجه ملی پژوهشکده رویان تقویت و اعتبار مورد نیاز پایگاه این پژوهشکده در تبریز از طرف خود پژوهشکده تامین شود.