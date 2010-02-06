118 طرح به مناسبت دهه فجر در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، به این مناسبت 40 واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و پنج واحد تعاونی و صنعتی شامل سردخانه، کارخانه تولید خوراک دام و طیور، تولید کمپرسی و کارخانه قطعات خودرو و تعاونی فرش دستباف در شهرستان میاندوآب و پنج طرح خدماتی و آموزشی در بوکان شامل چهار طرح آبرسانی برای بهره مندی 156 خانوار روستایی در روستای تپی بوکان با مشارکت حجم خیرین مدرسه ساز به بهره برداری رسید.

به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرستان نقده نیز کارخانه آجر سفال تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید سالانه 40 میلیون قالب آجر و ایجاد زمینه اشتغال برای 35 نفر در هر نوبت و همچنین در شهرستان شاهین دژ 66 طرح عمران شهری شامل آسفالت خیابانها، مسیرگشایی، جدول گذاری، احداث دیوار ساحلی به همراه پایگاه انتقال خون این شهرستان به بهره برداری رسید.

بهره برداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشنویه و مدرسه 9 کلاسه نهضت سواد آموزی شوط در یک هزار و 500 متر مربع زمین با امکاناتی نظیر سالن اجتماعات، محوطه ورزشی به بهره برداری رسید.

در تکاب نیز به این مناسبت طرح ساماندهی مزار شهدا با حضور جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید وعملیات احداث سالن چند منظوره در بخش تکاب و ساختمان حوزه مقاومت شهید بروجردی این بخش نیز آغاز شد.

در شهرستان نقده همچنین عملیات احداث پایگاه ثابت امداد جاده ای در محور نقده، ارومیه، میاندوآب واقع در سه راهی حیدر آباد آغاز شد.

برای اجرای طرحهای یاد شده در مجموع 72 میلیارد و 242 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

