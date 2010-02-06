به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محقق در دومین هم اندیشی رابطه استاد و دانشجو که ظهر شنبه با حضور جمعی از استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رابطه متقابل استاد و دانشجو در اسلام سابقه دیرینه دارد، بیان کرد: موفقیتهای علمی و اسلامی طلاب در حوزههای علمیه و برخی آثار علمی و پژوهشی در دانشگاهها به خاطر رابطه دو طرفه استاد و شاگرد است.
وی مطالعه در آثار بزرگان و فرهیختگان علمی را در افزایش کسب علم و معرفت موثر دانست و افزود: رابطه علمی و همراه با احترام میان استاد و دانشجو موجب پرورش ذهن، توسعه علوم و شکوفایی استعدادها میشود.
محقق با بیان اینکه در دین مبین اسلام تعلیم و تربیت و فراگیری علوم از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: مسلمانان از بدو تأسیس حکومت اسلامی همواره به دنبال کسب علم و معرفت بودند و به همین دلیل توانستند در بسیاری از علوم زمان خود، موفقیتهای چشمگیری را کسب کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در پایان با اشاره به تألیف کتابهای علمی مختلف از سوی مسلمانان افزود: در حال حاضر بسیاری از این آثار ارزشمند علمی پایه و اساس علوم و تکنولوژی های نوین است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، رابطه علمی همراه با احترام بین استاد و شاگرد را موجب شکوفایی استعداد و کسب موفقیتهای علمی و اسلامی در حوزههای علمیه و دانشگاهها عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محقق در دومین هم اندیشی رابطه استاد و دانشجو که ظهر شنبه با حضور جمعی از استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رابطه متقابل استاد و دانشجو در اسلام سابقه دیرینه دارد، بیان کرد: موفقیتهای علمی و اسلامی طلاب در حوزههای علمیه و برخی آثار علمی و پژوهشی در دانشگاهها به خاطر رابطه دو طرفه استاد و شاگرد است.
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