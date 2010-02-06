به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محقق در دومین هم اندیشی رابطه استاد و دانشجو که ظهر شنبه با حضور جمعی از استادان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه رابطه متقابل استاد و دانشجو در اسلام سابقه دیرینه دارد، بیان کرد: موفقیت‌های علمی و اسلامی طلاب در حوزه‌های علمیه و برخی آثار علمی و پ‍ژوهشی در دانشگاه‌ها به خاطر رابطه دو طرفه استاد و شاگرد است.



وی مطالعه در آثار بزرگان و فرهیختگان علمی را در افزایش کسب علم و معرفت موثر دانست و افزود: رابطه علمی و همراه با احترام میان استاد و دانشجو موجب پرورش ذهن، توسعه علوم و شکوفایی استعدادها می‌شود.



محقق با بیان اینکه در دین مبین اسلام تعلیم و تربیت و فراگیری علوم از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: مسلمانان از بدو تأسیس حکومت اسلامی همواره به دنبال کسب علم و معرفت بودند و به همین دلیل توانستند در بسیاری از علوم زمان خود، موفقیت‌های چشمگیری را کسب کنند.



رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در پایان با اشاره به تألیف کتاب‌های علمی مختلف از سوی مسلمانان افزود: در حال حاضر بسیاری از این آثار ارزشمند علمی پایه و اساس علوم و تکنول‍و‍‍ژی ‌های نوین است.