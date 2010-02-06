توانمندی ایران در فناوریهای نوین مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا طیبی ظهر شنبه در مراسم افتتاح جهاد دانشگاهی گلستان در گرگان افزود: با توجه به نیازهای هر استان و برای داشتن اقتصادی شکوفا، نیازمند توسعه علم و فناوری در مناطق مختلف هستیم.

وی اظهار داشت: ما توان تولید علم و فناوری را داریم و برای دستایبی به این اهداف باید به خودباوری برسیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بروز و شیوع برخی بیماری ها در گلستان، زمینه های ایجاد بانک خون بندناف و مراکز تحقیقاتی مانند تحقیقات سرطان مری در استان راه اندازی می شود.

به گفته طیبی، همچنین با همکاری مرکز تحقیقات شیلات در زمینه حقیقات ماهایان خاویاری و گیاهای دارویی در استان برنامه ریزی می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت: زمینه تحقیقات در زمینه های مختلف در گلستان وجود دارد و باید در این حوزه حمایت و برنامه ریزی شود.

وی یادآور شد: تا دو سال قبل تنها استانهای گلستان و بوشهر فاقد جهاد دانشگاهی بودند که اکنون این طرح نیز اجرا و بهره برداری شد.

طیبی عنوان کرد: برای ایجاد جهاد دانشگاهی باید زمینه های ایجاد آن فراهم شود که در این راه، همراهی میران و مسئولان ضرروی است.

جهاد دانشگاهی گلستان در گرگان مستقر است.