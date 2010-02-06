95 درصد فعالیتهای قرآنی در کشور به صورت مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا داودآبادی ظهر شنبه در آستانه برگزاری جشنواره علوم قرآنی در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: برخلاف سایر بخشها در کشور ما که به شدت متکی به بخش دولتی است در عرصه قرآن بیشتر این فعالیت ها توسط مردم صورت می گیرد و کمتر از پنج درصد آن در اختیار بخش دولتی است.

مسئول نمایندگی اتحادیه تشکل های قرآنی کشور در شمال شرق اظهار داشت: مردمی بودن فعالیتهای قرآنی امری پسندیده است اما دولت باید با اختصاص بودجه از این فعالیتها حمایت گسترده کند.

داودآبادی با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی باید برای عموم مردم صورت گیردف افزود: به دلیل این که قرآن باید در متن جامعه و بین اقشار مختلف افراد و توده مردم مطرح باشد مردمی بودن فعالیتهای قرآنی در کشور فرصت مغتنم ایست که دولت باید از آن حمایت و این فعالیت ها را تقویت کند.

وی با بیان اینکه تاسیس دفتر توسعه و ترویج فعالیت های قرانی در وزارت کشور گامی در جهت پررنگ کردن حضوردولت در عرصه فعالیت های قرآنی است، گفت: این این دفتر تاکنون فعالیتهای مناسبی انجام داده و با تشکیل شورای توسعه فعالیتهای قرآنی در کشور این فعالیتها جدی تر و گسترده تر می شود.

مسئول نمایندگی اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور در شمال شرق نقش هنر را در ترویج اندیشه های قرآن بسیار مهم دانست و گفت: همان طور که رهبری بارها اشاره کرده اند هنر در ترویج ارزشهای اسلامی مثل قرآن بسیار تاثیرگذار است اما هنرمند باید ابتدا با مفاهیم قرآن عمیقا آشنا شود تا بتواند این اندیشه ها را در قالب هنر مطرح کند.

داودآبادی برگزاری جشنواره علوم قرآنی خراسان رضوی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: صرف برگزاری جشنواره کافی نیست بلکه باید با برنامه ریزی این جشنواره برگزار شود تا نتایج و تاثیرات عمیق و دراز مدت برای جامعه در پی داشته باشد.